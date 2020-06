El mediocampista ofensivo habría llegado a un acuerdo con el Asteras Trípolis. Su contrato en el Violeta vence a fin de mes. Aunque todavía hay mucha incertidumbre con lo que sucederá en los próximos meses en el fútbol argentino, en Villa Dálmine estaría por confirmarse la primera certeza: que Brian Orosco no seguirá en la institución. El mediocampista ofensivo fue uno de los puntos altos del Violeta en el último campeonato de la Primera Nacional: disputó 15 partidos, convirtió tres goles y dejó pinceladas de mucho talento una vez que logró afianzarse en la formación inicial. Este buen nivel que mostró en la segunda división del fútbol argentino le permitió entrar en el radar de varios equipos interesados en contar con sus servicios. Ya en el receso de verano su nombre había sonado fuerte en Estudiantes de La Plata. Y ahora, todo parece encaminado para que se convierta en refuerzo del Asteras Tripolis de Grecia. "Después de un mes de contactos, Asteras Tripolis ha alcanzado un acuerdo para firmar al joven mediocampista argentino Brian Orosco de Villa Dálmine, quien se convierte en la primera transferencia para el club de Arcadia para la próxima temporada", reveló el sitio Hellas Football, especializado en el campeonato griego. El contrato del jugador con el Violeta vence este 30 de junio, por lo que luego de esa fecha, el mendocino de 22 años, que es manejado por el "grupo inversor" que trabajó en el equipo de nuestra ciudad, queda en libertad de acción. Luego de experiencias en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn, Orosco llegó a Campana a mediados del año pasado. Estuvo a prueba inicialmente, pero quedó confirmado en el plantel luego de haber recibido el visto bueno de Lucas Bovaglio. En el arranque de la temporada no fue titular, porque el entrenador optaba por un sistema 4-3-3 más vertical. Sin embargo, cuando modificó el esquema táctico, Orosco se adueñó de la posición de enganche con destacadas actuaciones y goles como los que le convirtió a All Boys, Santamarina y San Martín de Tucumán. Asteras Tripolis es un equipo de la Primera División (Súper Liga) de Grecia, cuyo mejor rendimiento en dicho certamen fue el tercer puesto logrado en la temporada 2014/15. Eso le ha permitido también participar en competiciones europeas en los últimos años. Su relación con los jugadores argentinos ha sido muy fluida en los últimos años y, en la temporada 2019/20, cinco futbolistas de nuestro país integraron el plantel: el defensor Patricio Matricardi; los mediocampistas Juan Munafo, Walter Iglesias y Franco Bellocq; y el delantero Jerónimo Barrales.



OROSCO DISPUTÓ 15 PARTIDOS Y MARCÓ 3 GOLES EN EL VIOLETA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; Brian Orosco seguiría su carrera en el fútbol griego

