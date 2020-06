Una día para olvidar

El martes le sacaron los puntos a la Sargento Grosso, quien había sido agredida con un botellazo en su rostro el viernes 29 de mayo, en el barrio San Felipe. Como parte del cuadro, está pendiente una visita al oftalmólogo y al dentista.

"Estábamos terminando el turno y acudimos a un llamado por contraventores en la vía pública, en el barrio San Felipe. Llegamos al lugar a las 4:50 de la mañana, en Perito Moreno y Uruguay. Era un grupo de 6 ó 7 hombres jóvenes y cuando nos vieron, todos se escondieron detrás del paredón, salvo uno. No alcancé a terminar de bajar la ventanilla del móvil que recibí el botellazo en la cara… no me dio tiempo a nada", relata la sargento María Itatí Grosso sobre la madrugada del viernes 29 de mayo.

Todo fue tan rápido que ni siquiera su compañera entendía qué había pasado. "El agresor estaba como a tres metros del móvil, pero con la oscuridad no vi venir el botellazo. Cuando recibí el impacto, sentí como un mazazo. Tendí a agacharme, mientras mi compañera me preguntaba qué había pasado. Cuando me incorporo, ve mi rostro todo ensangrentado y salió a toda velocidad hacia el Hospital San José".

Luego se determinó que la botella que impactó en el rostro de la sargento era de licor marca "Bols", porque además de fragmentos de vidrio, dentro del habitáculo de la patrulla quedó parte del pico. El dato sirve para imaginar la magnitud del golpe que provocó varios cortes en su rostro e involucraron más de 20 puntos de sutura.

"Cuando llegamos al Hospital sangraba particularmente por la boca porque se me había cortado una arteria. Me realizaron las primeras curaciones y me pusieron la antitetánica. Fue entonces que el cirujano me explicó que no era Plástico y que si me cocía posiblemente me iba a dejar más marcas de la cuenta, que por eso me iban a derivar. La ambulancia llegó a las 10 de la mañana y me llevó al sanatorio Fitz Roy de Capital Federal".

Luego de ser intervenida, ese mismo sábado la mujer policía fue dada de alta y este martes 9, le sacaron los puntos. Hay que esperar a ver cómo evoluciona y evaluar si recibirá cirugía plástica más adelante. "Si bien nunca perdí el conocimiento, todavía tengo mareos. Veo bien, pero tengo el ojo hinchado y está pendiente una visita a un oftalmólogo cuando termine de desinflamar; y también a un dentista, porque no perdí ningún diente pero hay uno que me duele".

La sargento María Itatí Grosso tiene 28 años y hace 7 que es policía. Vive en Zárate, pero hace unos 2 años desempeña funciones en Campana. Calcula que le quedan unos 2 meses de licencia por delante. "Me gusta mi trabajo y nunca estuvo en riesgo mi integridad física hasta esa noche. Hoy no sé si quisiera volver a patrullar, trabajar en la calle. Pero no es algo que dependa de mí. Veremos…", concluyó.