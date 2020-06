Desde las oficinas de la Av. Mitre, solicitan que se no envíe documentación ni archivos al mail udaicampana@anses.gob.ar dedicado sólo a consultas para vecinos de Campana. "Si nos envían archivos o documentación al mail, colapsa y no podemos responder", señalaron desde la UDAI Campana sobre el mail udaicampana@anses.gob.ar habilitado días atrás sólo para consultas de vecinos con domicilio en nuestra ciudad. Las oficinas de la Av. Mitre retomaron su labor días atrás con personal reducido y a puertas cerradas, comenzando a canalizar trámites específicos con turnos ya otorgados con anterioridad o de manifiesta urgencia hasta tanto finalice la cuarentena. Mientras tanto, se puede acceder a un asesoramiento virtual ingresando por internet con clave a "Mi Anses". También se recordó que todos los trámites son gratuitos y que por ningún motivo se brinde información, claves o cualquier tipo de información sensible por teléfono.

LA UDAI CAMPANA TRABAJA A PUERTA CERRADAS Y CON TURNOS HASTA NUEVO AVISO.



Anses Campana aclara sobre su mail

