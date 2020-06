La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jun/2020 11 de Junio de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CASI CASI "Rawson y Liniers parcialmente solucionado... los pastos fuera y dentro del los lotes baldíos y los mosquitos siguen presentes... La vereda no existe a pesar de la ordenanza municipal" escribe Alicia. RAMAS DE LA CUARENTENA "Calle Sabattini entre Larralde y Machinandiarena (barrio San Jacinto). Desde antes del comienzo de Cuarentena hay ramas. Los pozos que hay es imposible la circulación de cualquier vehículo ya sea de reparto o particular. El municipio no manda a juntar dichas ramas pero las boletas para pagar... eso sí no se olvidan llegaron el día de ayer. Una cargada!" escribe Jeanette. POSTE CAÍDO "Esta mañana (por ayer) personal policial se acerco por la caída de un poste en Ruta 4" muestra Diego.

11 de Junio de 2020:

Quejas Vecinales

