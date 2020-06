P U B L I C



El Concejal del bloque Frente de Todos-PJ, Marco Colella, aseguró que algunos de los comerciantes convocados por el oficialismo para convalidar la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva "han sido engañados y realmente no saben que van a votar un nuevo arrebato a los bolsillos de los campanenses". Y señaló que pese a la aprobación del proyecto, "el Intendente puede recapacitar y dejar sin efecto su implementación vetando la norma". El Concejal del Bloque Frente de Todos-PJ, Marco Colella, se refirió a la difusión de publicidad oficial que pondera beneficios de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, la cual "quiere confundir a los vecinos con información mentirosa e interpretaciones forzadas de lo que sin dudas será un nuevo impuestazo para los campanenses", señaló. En primer término, Colella aseguró que la denominada tasa ambiental tendrá consecuencias no sólo para los grandes comercios, como señala dicha publicidad, sino para todos los negocios de la Ciudad, ya que "el comerciante trasladará a los precios, sin dudas, los nuevos tributos a los pañales y las botellas plásticas, por ejemplo, ya que si no dejará de ser rentable el comercio. Muchos trabajan hoy al costo, para no tener que bajar sus persianas". También definió como una "mentira" el slogan "pagan más los que más tienen": "La verdad es que quienes menos tienen, también pagarán mucho más. Porque a aquellos que posean un vehículo municipalizado, sea una moto o un auto, se les ha extendido la cantidad de años de contribución. O sea, cuando anteriormente se pagaba hasta los 20, ahora será hasta 25 años de antigüedad. La movilidad se dificultará aún más con el incremento que tendrá la tasa vial, que se imprime en el valor del combustible local, el que subirá $1.20 por litro, más que en cualquier otro Distrito". Y observó la situación particular de los contribuyentes "motorizados". "El monto menor que publica el Municipio y que incluso compara con otras ciudades es para rodados de más de seis años de antigüedad y de 100 cc. Una clara maniobra para estafarlos, ya que la mayoría de las motos supera los 110cc, ubicándose en la categoría superior, debiendo pagar $840 anuales y no los $396 promocionados, siempre que sean motos anteriores al año 2014. Para las motos más nuevas, la situación es mucho peor, con aumentos que rondan el 1500%". En virtud de ello, el edil del Frente de Todos-PJ consideró a la situación como "muy preocupante", y sostuvo que algunos de los comerciantes convocados por el oficialismo para convalidar la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva "han sido engañados y realmente no saben que van a votar un nuevo arrebato a los bolsillos de los campanenses". "Sinceramente no creo que haya vecinos que quieran votar en contra de sus propios bolsillos, y el de sus pares. Por eso creo que el Intendente les miente a sus propios Mayores Contribuyentes para concretar el aumento de tasas. Estos comerciantes y empresarios serán responsables de acompañar un fuerte golpe a la economía de los vecinos de Campana. Han sido engañados por una máquina de mentiras y marketing. Al finalizar la sesión del Viernes, la Comunidad sabrá quienes votaron a favor y quienes en contra". "Este será un freno para la Ciudad. Habilitar una PYME, un comercio, hasta radicar una industria será más caro. Teniendo en cuenta la crisis que atravesamos, hay que fomentar la economía, no imposibilitarla, acompañando a quienes quieren emprender, y no darles con un mazazo. Producto de la pandemia, la crisis es económica pero también social, laboral, comercial e industrial… no es momento para aumentar los impuestos. Pero los Concejales ya aprobaron los aumentos y el Viernes será el turno de la convalidación. Pero el Intendente puede recapacitar y dejar sin efecto su implementación, vetando la norma" finalizó el edil.

Colella tildó de mentirosa la publicidad municipal sobre la nueva Ordenanza Fiscal



Marco Colella:

"El Intendente les miente a sus propios Mayores Contribuyentes para concretar el aumento de tasas"

