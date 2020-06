La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 10 de junio







DÍA DEL VECINO PARTICIPATIVO Impulsado por Romeo Raffo Bontá, desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque, e instituido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Ordenanza Nº 15.201 en el año 1959, en este día se conmemora la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, fundada por Juan de Garay, en el año 1580. Previamente, en el año 1536, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires como Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. En lo que respecta a la celebración, la misma tiene el propósito de fomentar la cultura del buen vecino difundiendo los valores de convivencia (respeto, cooperación, tolerancia y participación). En el año 1990 esta efeméride se instauró, a través del Decreto 578/90, como el "Día del vecino participativo" con el fin de destacar el trabajo conjunto entre los vecinos, las organizaciones barriales y el Estado. SE FUNDA EL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO (ACA) La llegada del triciclo De Dion Bouton de Dalmiro Varela Castex en el año 1887 fue la chispa que encendió la pasión por el automovilismo en el país. En ese entonces, unos pocos privilegiados podían pasearse en sus imponentes automóviles por las polvorientas calles de Buenos Aires. Reunidos en el actual cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, el selecto grupo de automovilistas decidió que era el momento perfecto para fundar un club. Así, en el año 1904, fundaron el Automóvil Club Argentino (ACA) en la Sociedad Hípica Argentina con el propósito de asentar en el país una institución que uniera los esfuerzos de todos los visionarios que consideraban al automóvil el avance más notable del siglo. Con el correr del tiempo, los carruajes impulsados por caballos fueron reemplazados por los automóviles que, cada vez más, poblaban las calles de las ciudades. Inmediatamente, el ACA se abocó a la señalización de las carreteras y la promoción del turismo a través del relevamiento de rutas para la edición de planos y guías. En el año 1923, se constituyó la Oficina Técnica Topográfica. Más adelante, adquirieron las primeras máquinas viales y las distribuyeron al interior para reparar caminos; a su vez, instalaron las primeras casillas camineras que asistían a los viajeros con servicio mecánico, abastecimiento y teléfono. En el año 1926, el ACA da un gran paso al afiliarse a la actual Federación Internacional del Automóvil (FIA). Diez años después, firmó un convenio con YPF y constituyó una red nacional de estaciones de servicio sin precedentes. SE ESTRENA "E.T., EL EXTRATERRESTRE" Un día como hoy en el año 1982, se estrenaba en los cines "E.T., el extraterrestre." Dirigida por Steven Spielberg y escrita por Melissa Mathison, la película protagonizada por Henry Thomas, Drew Barrymore y Robert MacNaughton está inspirada en el amigo imaginario que el director de cine creó tras el divorcio de sus padres en el año 1960: "E.T. fue un amigo que podría ser el hermano que nunca tuve y un padre que no sentí tener más." Hacía años que Spielberg planeaba hacer una película autobiográfica sobre su infancia, no obstante, diversos hechos impidieron que este proyecto se pudiera concretar. Hasta que en el año 1980, mientras se encontraba filmando la película "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida", sus recuerdos de la niñez resurgieron y decidido a concretar su idea se contactó con la guionista Melissa Mathison que escribió la historia. El muñeco de E.T fue realizado por el artista de efectos especiales Carlo Rambaldique se inspiró en los rostros de Albert Einstein, Carl Sandburg y Ernest Hemingway; por otra parte, la voz del personaje fue grabada por la actriz Pat Welsh que, aprovechando su hábito de fumar, fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios para lograr la voz ronca del extraterrestre.



Efemérides del día de la fecha, 10 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar