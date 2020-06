La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jun/2020 Vimos pasar una sirena

Por Jorge O. Maro











Jorge Oscar Maro

Acabo de recordar a Ricardo. Un amigo a quien conozco desde antes que un tal Juan Piris -un zaguero central exquisito del Club Atlético Platense de 1968- fuera la figurita más difícil del álbum. Ese Ricardito siempre tuvo un humor especial a lo largo de toda su vida. Un trabajador de muchos oficios y uno especialmente bello, que de no ser por el pudor que me invade, lo explicaría con finos detalles. Siempre regaló sonrisas. Contaba historias eternas, nunca se sabía si eran ciertas. Sencillamente era lindo escucharlo, él era lindo. Meses antes que partiera ya no quería vernos mucho porque había bajado de peso, su dentadura postiza ya no le servía de mucho. Su mano siempre escondida, desde chico; los malditos cables pelados, y "…a la mierda con dos dedos".- Piluso, mellizo… había mil maneras de llamarlo, pero en nuestra tribu no era sino Ricardito, un hombre honesto, vulnerable y atorrante. Recuerdo que en ocasión de encontrarnos envueltos en un silencio crepuscular, y abrazados al mágico encanto del rio, el tiempo se detuvo por culpa de una historia que de alegre no tenía nada. Esta historia era de verdad. No era sino Ricardito su protagonista principal, y eso era suficiente motivo para que todos guardásemos silencio escolar. Prendió un cigarrillo y se dispuso a contarla. Las emociones estaban en línea y dispuestas a navegar sin rumbo.- Todo comenzó en un viaje a Rosario, uno de los que regularmente Ricardito hacia llevando muestras para un laboratorio -para ese entonces y en esa ocasión decía que era bioquímico-. En ese micro conoció a una hermosa mujer, nadie después recordaría su nombre. Con académica precisión la fue describiendo, partes por partes. Algunos creíamos estar mirándola. Nos pusimos de pie, nos sentamos y todos aseguramos haber visto pasar una sirena flotando por el rio. Hicimos una pausa y sacudimos la cabeza. El riesgo de echarnos a nadar fue sensiblemente alto, como alto fue el orgullo que sentimos por nuestro amigo. Es que el hombre estaba golpeado. La Argentina de vez en cuando golpea la mandíbula de los débiles y los deja fuera del juego. Nos contó que a la altura de San Pedro sucedió un incidente que marcaría un detalle simpático a esta historia. Un café, una distracción y una camisa que se mancha por culpa de la mirada enamorada. Al llegar a Rosario, bajaron del micro, se saludaron agitando las manos mirándose fijo hasta que ambos desaparecieron sobre la avenida Oroño. Fue cuando Ricardo se sentó en un petril para hacer una pausa, prendió un cigarrillo y se recuperó. Cerró los ojos y bastaron pocos segundos para que se echara a correr y le diera alcance. Su propuesta de verla nuevamente en un almuerzo solo fue aceptada por la joven a condición de aceptarle un regalo. La muchacha no quería ver a Ricardito con la huella del instantáneo. Le trajo una camisa hermosa, roja a cuadritos azules. Ricardito le había contado que era del Ciclón de Boedo y ella ya era Carasucia. Corrió a cambiarse, le quedaba perfecta, se rieron como dos adolescentes. La historia siguió contándose. Un Ricardito dando detalles de cada momento, y todos en silencio en un bote al garete. Ya nadie tenía ganas de nada, solo escuchar el final de la historia. Todos escuchándolo. Todos estábamos tan enamorados como lo estaba Ricardito ese día. Nos contó de las risas, de las miradas y de la llegada del beso. La muchacha, tan linda como una azafata, era de Córdoba, pero supimos que ninguna distancia era lejana para nuestro trovador. La historia se detuvo, el capitán de la embarcación fijó fuertemente su mirada en nuestro amigo. Ricardito guardo silencio, todo era silencio. Esa historia de amor terminaría el mismo día que nació. A los pocos días un inesperado y trágico hecho sucedió, y Ricardo estremeció. Ella estaba ahí, en la lista de las víctimas del vuelo 3142. Ese día vimos pasar una sirena.

Vimos pasar una sirena

Por Jorge O. Maro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar