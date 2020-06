Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 11/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 11/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

Habilitan la pesca: En la localidad entrerriana de Ibicuy la Municipalidad habilitó la pesca recreativa y deportiva los días sábados y domingos de 07:00 a 18:00 horas. La misma es solamente de muelles y para residentes en Ibicuy los que deberán, para realizar esta actividad, inscribirse previamente en la oficina de habilitaciones de esa Municipalidad. Por otra parte, el protocolo aplicado dice que solo podrán compartir un muelle hasta un máximo de 15 personas con una distancia de al menos tres metros entre pescadores, no permitiéndose la pesca embarcada ni realizar reuniones entre pescadores. Además cada camping o recreo tiene que entregar a los asistentes una hoja de ruta para su manejo y desenvolvimiento dentro del mismo. Como no podía ser de otra manera el uso de barbijo es obligatorio. Recordemos que Ibicuy cuenta hoy con una población aproximada a los 6500 habitantes y que los muelles de algunos recreos y camping son muy extensos llegando algunos a los cuatrocientos metros. Lindos ejemplares: En lo que hace al Paraná Guazú, los encargados o propietarios de algunos recreos y camping realizaron los primeros intentos al pejerrey con muy buenas respuestas y muy lindos ejemplares. Pese a la bajante del río y con días donde el agua no está limpia la presencia del pejerrey en aguas del Guazú no deja de decir presente, en esta temporada por lo menos para algunos que están de cuarentena obligatoria junto al río y pueden distraerse y aprovechar esta oportunidad. Mi querido amigo Horacio Pascuariello del suplemento deportivo del diario Crónica me hace llegar estas noticias. Actividad en Uruguay: Sobre el Río Uruguay la pesca de dorados es lo más sobresaliente, se está dando muy bien. El río bajo pero permite bien la pesca con artificiales, bait cast o spinning. Se dieron algunos surubíes chicos también y bogas de todos los portes. En el Río de la Plata la pesca de costa y embarcado sobre la margen de Montevideo esta con brótolas de lindo tamaño. En cuanto a la navegación se permite pero con la condición de volver al mismo puerto de salida, la idea es evitar que la gente se traslade entre localidades por agua. Río Negro, este pesquero muy visitado por los pescadores Uruguayos y famoso por sus tarariras está un poco bajo pero está dando pesca variada. En cuanto a los Torneos, hay un protocolo listo y aprobado que presente días pasados el Club Arachanes de la localidad de Melo para llevar adelante su concurso el Pescador del Año que había quedado pospuesto por la Pandemia. El 7 de junio se realizó el primer campeonato abierto de Long casting con inscripción gratuita y apoyada por las entidades y medios vinculados a este deporte. Fuertes pedidos en Mar Chiquita: El Balneario Parque Mar Chiquita, es una localidad de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al Partido de Mar Chiquita ubicada en el km 483 de la Ruta Provincial 11, al sudeste de Buenos Aires, y con una amplia oferta todo el año en lo que se refiere a pesca deportiva. Este ambiente de características especiales es una laguna costera o albufera declarada Reserva Mundial de Biosfera por Unesco, y que fuera de la temporada estival tiene como principal actividad económica recibir aficionados al deporte del silencio quienes atraídos por su biodiversidad y el buen pique de sus pejerreyes y lenguados llegan de distintos puntos del país. Allí después de más de 60 días de inactividad la necesidad de volver a tener la posibilidad de un ingreso económico llevó a que se observaran inesperadas escenas de reclamo protagonizadas por los trabajadores de la pesca recreativa, quienes pidieron se active con algunas normativas de seguridad e higiene. En nuestro programa televisivo Nº831 de esta semana el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos muestra y asesora sobre la caja de pesca y elementos de pesca realizados en forma casera, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Algunos de los ejemplares de pejerrey capturados esta semana en el Guazú en recreo Vidal por Julio su propietario.



