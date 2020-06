Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 11/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 11/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

11 de Junio de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

11 de Junio de 2020







SCOCCO DEJA RIVER El delantero Ignacio Scocco confirmó que no seguirá en River Plate una vez que concluya su contrato que vence el 30 de junio. En el Millonario disputó 90 partidos, convirtió 38 goles y logró 5 títulos. Ahora, todo indica que "Nacho" regresará a Newells, el equipo en el que se formó y con el que se coronó campeón en 2004. HOY VUELVE ESPAÑA Tras el parate por el coronavirus, la Liga de España se reanudará hoy con el clásico de Andalucía: Sevilla recibirá a Betis desde las 17.00 (hora argentina) en la apertura de la 28ª fecha del campeonato que lideran Barcelona (58 puntos) y Real Madrid (56). Así, volverá al ruedo los argentinos Lucas Ocampos (en duda por lesión), Ever Banega, Franco Vázquez (jugadores del Sevilla) y Guido Rodríguez (Betis). OTRO GOL DE ALARIO El argentino Lucas Alario marcó por segundo partido consecutivo para el Bayern Leverkusen: después de convertirle el pasado sábado al Bayern Munich, el delantero abrió la cuenta en la victoria 3-0 sobre Saarburcken en una de las semifinales de la Copa de Alemania. En este partido también ingresó Exequiel Palacios, quien tuvo sus primeros minutos desde el regreso del fútbol en Alemania. En la final, el Leverkusen enfrentará al Bayern Munich, que ayer superó al Frankfurt. UN POSITIVO EN SACACHISPAS El fútbol de ascenso sumó su segundo caso positivo de coronavirus: Mariano Klaus, jugador de Sacachispas, se encuentra en buen estado de salud y aislado en un hotel. El defensor, de 26 años, no tenía síntomas al momento de la detección, pero pidió que le hicieran el test al enterarse que su madre y hermana habían contraído la enfermedad. Además, está bajo observación su padre, que es utilero del club. MANCUELLO, EN MÉXICO El argentino Federico Mancuello (ex Independiente) dio positivo por coronavirus luego de una primera ronda de testeos de cara al regreso del fútbol en México y es uno de los siete jugadores del Toluca infectados. Según trascendió, se encuentra asintomático y en buen estado de salud. Sus compatriotas Emmanuel Gigliotti, Jonatan Maidana, Gastón Sauro, Fernando Tobio y Alexis Canelo también integran el plantel. FEDERER, HASTA 2021 El suizo Roger Federer (38 años) anunció ayer que debió someterse a una nueva artroscopía que postergará su vuelta al circuito mundial de tenis hasta inicios de 2021. "Me tomaré el tiempo necesario para estar al cien por cien listo para jugar en el nivel más alto", señaló en su cuenta de Twitter. FORMULA 1: MOVIMIENTOS El equipo Mercedes regresó a la actividad después de más de tres meses con una prueba que comenzó el martes con Valtteri Bottas y concluyó ayer con Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone con el W09, el monoplaza de 2018 (por reglamento no se pueden utilizar los autos de esta temporada ni la anterior). La primera fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1 está anunciada para el 5 de julio en Austria



Breves: Deportivas

11 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar