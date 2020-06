La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 El Rey de las Bicimotos es de Campana







En su taller del barrio Villanueva, Claudio Paris diseña, construye y comercializa singulares bicimotos bajo su marca "Chopper King". Trabaja solo y a pedido. Luego de poco más de 13 años que construyó la primera bicicleta "choppera", hoy asegura que sus bicimotos (o bicicletas a motor) están presentes en todas las provincias argentinas. Incluso hay ejemplares en el exterior. "Un corredor del Dakar aprovechó su paso por la Argentina y se llevó una que está en Canadá… pero también hay una en Italia, otra en Uruguay… Francia también. Varios japoneses de Toyota también vinieron a buscar la suya", dice con una sonrisa entre orgullosa e incrédula. Claudio Paris (43) ya tenía su propia bicicletería desde el año 2001. Pero el asunto de diseñar y construir bicicletas chopperas comenzó en 2007 casi por casualidad, cuando un amigo estaba haciendo una pileta de natación y vio el caño de la baranda cromada de lo que sería la escalera. "Fue como un flash: vi esas curvas y supe que ahí había un cuadro de bicicleta. Así nació mi primera choppera". La ida de motorizarlas vino más adelante. La relación de Claudio con las bicicletas se inició tempranamente. "Tenía 4 años y mi mamá me compró una Aurorita con rueditas. No le presté mayor atención hasta que 2 años después le sacaron las rueditas y me enamoré. Desde entonces, hasta hoy, nunca dejé de pedalear". Estaba terminado la primaria y era habitué de la bicicletería de don José Guerrero, en 1988. "Iba a molestar… como todo pibe era curioso. Así empecé incorporar el oficio y a armar mi primera bicicleta de carrera". Y a los 15 años comenzó a practicar ciclismo y tiempo después Oscar D’Amico, de Los Cardales, lo ve correr y lo invita a participar de su equipo de competición. Había terminado la secundaria y se dedicó de lleno al equipo Achalay, que involucraba extensas jornadas de entrenamiento de 80, 100 y hasta 120 kilómetros de recorrido. "Éramos contemporáneos de Juan Curuchet y Ángel Darío Colla, mostros del pedal de aquella década. Con el equipo íbamos a por todos lados. Hasta corrí la Doble Bragado: 800 kilómetros en 5 etapas". Eran los años 90´s y además de manejar el equipo Achalay, D´Amico fabricaba cuadros de bicicleta. Aquel taller de Los Cardales, su disposición, el uso de matrices... todo quedó dando vueltas en la cabeza de Claudio quien hoy despliega múltiples oficios para lograr su cometido: "Además de que me va bien, me encanta lo que hago porque tiene algo de arte, diseño... Hay que combinar los colores, respetar proporciones y alturas, manejar conceptos de ciclística, materiales… todo tiene un secreto." Su trabajo es artesanal y detallista, al punto que frecuentemente es contactado por estudiantes de Diseño de la Universidad de Palermo quienes le encargan la materialización de algún prototipo que nada tienen que ver con el mundo de las bicicletas. "Se fue corriendo la voz. Hace años un estudiante vio mi trabajo por Internet. Me contactó y quedó muy conforme con el resultado. Ahora, cada tanto me llaman y si veo en el plano que el diseño está a mi alcance, nos ponemos de acuerdo y lo concreto". La charla discurre mientras Paris monta un motor italiano de 48cc cúbicos sobre uno de los cuadros que ya está pintado y pronto será otra "Chopper King" hecha por encargo, como todos sus trabajos. "Estoy bien así, no quiero crecer: no me interesa tener 10 tipos trabajando y que salgan como chorizos. Si algo aprendí, es que parte de la felicidad es hacer lo que te gusta. Por eso hay que ver qué hace cada uno con su tiempo libre. Yo soy un privilegiado: además de vivir de esto, haciendo chopperas soy feliz", concluye.

“me encanta lo que hago porque tiene algo de arte, diseño...", explica el padre de las “Chopper King".





“Estoy bien así, no quiero crecer: no me interesa tener 10 tipos trabajando y que salgan como chorizos", dice Paris sobre sus bicimotos. TRAS LOS PASOS DEL CHÉ En su libro "Mis viajes en moto por Sudamérica", Gonzalo Firpo dedica el capítulo "Tras los pasos del Ché" a describir una travesía inspirada en el viaje que Ernesto "Ché" Guevara realizó por el norte argentino cuando tenía 21 años, en 1950, adosando a su bicicleta un motor Micrón, con la que recorrió más de 4000 kilómetros. Para eso, Firpo contactó a Claudio Paris y le encargó una Chopper King a la que bautizó "Estrella Roja" que fue motorizada con un Zanella de 48 cc para concretar la aventura: 10 provincias y 3000 kilómetros recorridos en febrero de 2018. La primera escala fue la casa natal del "Ché" en Rosario y la segunda, la vivienda de su infancia, en Alta Gracia, para luego respetar el itinerario original cuyo punto más septentrional fue La Quiaca. Doce días más tarde, algo cansado pero feliz, había vuelto a Campana sin mayores inconvenientes.

