La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Aunque adolorido, Ramón está bien







El querido mozo de Tongoy fue asaltado a mano armada cuando volvía del trabajo el miércoles por la noche. Eran cerca de las 23:30 de la noche del miércoles y a Ramón Roldán (52) le faltaban pocos metros para llegar a su casa. Había terminado su turno en Tongoy (donde trabaja desde hace 34 años) y con una bicicleta prestada ya casi estaba por bajarse de la Av. Rivadavia y enfilar para el barrio Las Acacias cuando ve venir una moto con dos hombres, que sigue para el lado del Arco. "Escuché la frenada y tuve un mal presentimiento. Decidí pedalear más fuerte, y cada vez escuchaba a la moto más cerca… hasta que de repente siento el topetazo y caí al suelo todo desparramado, no entendía qué había pasado", relata. Uno de los muchachos estaba armado con un revólver, y lo amenazaba con que lo iba a "quemar" si no le daba lo que tenía. "Les dije que no tenía nada, que venía de trabajar y cuando me quise incorporar me pega un culatazo la frente con el revólver". Al final, los dos malvivientes se conformaron con el teléfono de Ramón, no sin antes pegarle otros dos culatazos, uno de ellos en la boca y otro en la mejilla. "Estaba oscuro, y yo estaba medio mareado. Como pude encontré la bicicleta y la llevé a la rastra hasta que llegué a casa. Ahí mi señora llamó a Alerta Campana y a los 5 minutos había 3 patrulleros en mi casa", recuerda. También llegó un móvil del SAME que lo revisó y lo llevó hasta el Sanatorio Vandor donde le curaron las heridas. "De apoco se me está hinchando el ojo. También me duele la rodilla de la caída con la bicicleta, así que camino poquito… pero estoy bien. Quiero agradecer a toda la gente que llamó para saber cómo estaba. El teléfono no paró de sonar en todo el día", concluyó.



"Quiero agradecer a toda la gente que llamó para saber cómo estaba. El teléfono no paró de sonar en todo el día", dijo Ramón.



Aunque adolorido, Ramón está bien

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar