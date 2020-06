La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Vecinos advierten con corte de ruta si no mejoran las condiciones de tránsito







Son de Los Pioneros. Se quejan de la falta de iluminación y de la intensa circulación de camiones, que dificulta el acceso y egreso al barrio. Mandaron carta al Municipio hace un mes, pero siguen sin una respuesta. En Los Pioneros hay clima de protesta: este miércoles, vecinos le adelantaron a La Auténtica Defensa que podrían llegar a cortar la Ruta 6 si no atienden sus reclamos por mejores condiciones de viales en el acceso al barrio. Por ahora la drástica medida es contenida por la prioridad de diálogo. De hecho, hace un mes enviaron una carta al Municipio por soluciones, pero la respuesta se hace esperar. "Se que la ruta es provincial, que no pertenece a la Municipalidad. Pero no sabemos qué hacer para que se escuche el reclamo", le dijo a este medio Guillermo Ferreyra, uno de los habitantes de Los Pioneros que teme cada vez que circula por la entrada al barrio. Los problemas son dos, según los vecinos. El mayor es la constante circulación de tránsito pesado en ambos sentidos, pero procedentes de destinos diversos. Así, están los camiones de la logística Qbox que van hacia Campana o pegan la vuelta en "U" a la altura del Los Pioneros. A ellos se suman los que van a la tosquera recientemente inaugurada frente al barrio. Y terminan de nutrir la circulación el resto de los transportes que van y viene por la Autovía 6, conocida como "la ruta de la producción". También complican los camioneros que paran a comer en una parrilla de la mano contraria. "Hoy los vecinos están asustados y lamentablemente analizan hacer un corte de ruta", afirmó Lucas Vizcarra, integrante de la Asociación de vecinos del barrio. El acceso a Los Pioneros, comentó Vizcarra, tampoco está señalizado lo suficiente, no tiene senda de cruce peatonal y la iluminación de noche es muy pobre. Una de las alternativas que propuso es la colación de un semáforo, pero reconoció que no sería fácil al tratarse de una ruta con alta circulación. "Hemos presentado al Municipio una nota el día 8 de mayo que la quisimos ingresar por Mesa de Entrada y como no estaba trabajando, la entregamos en la Biblioteca", indicó el vecino. La nota no ha recibido contestación todavía. Los Pioneros ya había puesto bajo cuestionamiento su conexión vial con el resto del distrito cuando se discutía la instalación de un peaje en las inmediaciones de la rotonda de Las Acacias. En su contacto con LAD, Vizcarra señaló que hay otros dos caminos alternativos al acceso principal del barrio: uno pasa por detrás del complejo penitenciario y sale a la Honda y el otro corta campo hasta el fondo de Las Praderas, barrio conectado a su vez con la colectora sur de Panamericana. Pero sostuvo que ambas alternativas son inviables.

Tres camiones circulando al mismo tiempo frente al acceso de Los Pioneros, mientras un auto intenta ingresar al barrio.



