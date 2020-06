La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Breves: Noticias de Actualidad

12 de Junio de 2020







INQUILINOS: NUEVOS DERECHOS El Senado sancionó la nueva Ley de Alquileres, que entre sus principales aportes eleva el plazo mínimo de locación a 3 años, obliga a declarar los contratos ante del Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y limita los ajustes de precios a no más de uno por año, mediante una combinación de la inflación y la evolución de los salarios. La norma fue aprobada con 41 votos afirmativos, en una sesión remota, de la que la oposición se fue antes de la votación. La iniciativa había sido aprobada por Diputados en noviembre de 2019, días antes de la asunción presidencial de Alberto Fernández y con la composición de las dos cámaras legislativas previa a la renovación del 10 de diciembre. INFLACIÓN EN NÚMEROS La inflación de mayo fue de 1,5%, el mismo porcentaje de abril, con un aumento del 7,5% en Prendas de vestir y calzado, como primer impacto de la flexibilización de la cuarentena en los comercios en la mayor parte del país. La información dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dio cuenta también de un alza del 0,7% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que por primera vez en el año registró un aumento inferior al nivel general. En los primeros cinco meses de 2020, el aumento del Índice de Precios al Consumidor fue del 11,1%, en tanto el acumulado interanual llega al 43,4%. INTERVENCIÓN EN MARCHA El Estado nacional concretó este jueves en horas del mediodía la intervención de la empresa Vicentín que había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández El subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en la localidad de Avellaneda junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de Vicentín. Tras el ingreso Zarich y los directivos de la empresa iniciaron una reunión en la que se elabora el acta acuerdo de traspaso formal de la empresa. El lunes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera que en diciembre pasado entró en cesación de pagos. UNO SUBE, EL OTRO BAJA El dólar blue cedió a $123 en la city y el denominado dólar "solidario" superó los $94, en una rueda en la que el Banco Central compró U$S 104 millones. La divisa en el mercado paralelo porteño registró así un retroceso de $1 respecto de la jornada pasada, cuando se había mantenido estable. El dólar minorista fue ofrecido este jueves a un promedio de $72,34, pero con el recargo del Impuesto País, el valor asciende a $94,04. El "billete verde" subió 19 centavos con relación al miércoles y perforó de esa manera el techo de los $94 por primera vez. En el sector mayorista, el tipo de cambio ganó cinco centavos y cotizó a $69,31. A SEGUIR JUGANDO PlayStation realizó un evento digital a través de sus redes sociales para mostrar al mundo el aspecto físico y de color blanco de la nueva consola, la PlayStation 5, y los títulos que se verán en la primera etapa. La expectativa estaba puesta también en el precio y la fecha de salida, pero todavía habrá que esperar para esa información. Entre los juegos anunciados para la flamante plataforma se destacan el Gran Turismo 5, GTA V y Oddworld: Soulstorm, entre otros.



Breves: Noticias de Actualidad

12 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar