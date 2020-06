La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Para Cazador, la oposición "hace mucho lobby porque defienden privilegios"







El concejal de Juntos por el Cambio se refirió a las ordenanzas fiscal e impositiva que se tratarán este viernes, asegurando que "pagarán más los que más tienen". El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, consideró que las ordenanzas fiscal e impositiva que se debatirán este viernes en el Concejo Deliberante "es fundamental aprobarlas", y analizó que la oposición "hacen mucho lobby porque quieren seguir defendiendo privilegios". El edil precisó que el Municipio "necesita recursos", asegurando que "los que más tienen, más aportarán para que los que menos tienen vivan parecido a los que más tienen; y en esto hay que ser inflexibles". Siguiendo con esa línea, aseguró que "a nadie le gusta que les aumenten las tasas y los impuestos, pero desde el 2017 que no se modificaban; y desde ese año a la fecha, el país sufrió un proceso de inflación muy importante, por lo cual es fundamental llevarla a cabo para que el Municipio no se desfinancie". Además, explicó que, si las ordenanzas se aprueban, la tasa de Barrido y Limpieza, pasará a ser de Servicios Generales, incluyendo otras prestaciones. Sobre esto, aseguró que "no sufrió aumentos". "Algunos que se rasgan las vestiduras por los más humildes, entran en el lobby eterno que no quieren pagar un peso más y defienden los intereses de las grandes corporaciones que durante muchos años ganaron dinero sin repartir ni un centavo a la sociedad", dijo. Por otro lado, manifestó que "hay otros opositores que con politiquería barata se oponen para llevar agua para su molino, que les quedó bastante vacío después de las elecciones pasadas, y con sus mentiras quieren ver si algún distraído les cree". "Tanto el Municipio, como los concejales debemos pensar en todos los sectores de la ciudad, priorizando a aquellos que más lo necesitan", ponderó Cazador. Asimismo, aseguró que serán quince las actividades que sufrirán aumentos, incluyendo, entre otras, financieras, bancos, destilación de petróleo, mercados, areneras, tabaco, que sus recaudaciones son mayores a un millón de pesos mensuales. En tanto que, hizo principal hincapié en que más de treinta rubros se verán beneficiados, como por ejemplo, clínicas, geriátricos, ladrilleras, carnicerías, verdulerías y distintos sectores comerciales. Para finalizar, indicó que "las nuevas ordenanzas serán aplicadas para todos los vecinos igual. El único sector que se verá privilegiado, será el más vulnerable".



Carlos Cazador aseguró que la nueva Ordenanza Fiscal impactará en los que mayor poder contributivo tienen (foto archivo).



