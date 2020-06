La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 12 de junio







DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002, en este día se pretende tomar conciencia y denunciar la explotación infantil e instar a los Estados a comprometerse activamente para erradicarlo. El tema de este año es "Covid-19: Protejamos a los niños contra el trabajo infantil, ¡ahora más que nunca!" y se centra en el impacto de la pandemia, la crisis económica y del mercado laboral sobre los niños del mundo: "la crisis puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil." Según la OIT, actualmente hay 152 millones de niños trabajadores de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos que comprometen su desarrollo físico, mental, educativo y social. Casi la mitad de estos 152 millones de infantes tienen entre 5 y 11 años mientras que 42 millones tienen entre 12 y 14 años (28%) y 37 millones entre 15 y 17 años (24%). La explotación infantil se concentra en la agricultura (71%) y en menor medida en servicios (17%) y el sector industrial (12%). Al respecto la Directora de Protección Infantil de Unicef, Susan Bissell, manifestó: "cuando los niños se ven obligados a las formas más peligrosas de trabajo, cuando faltan a la escuela, cuando están en peligro y su salud y su bienestar se deterioran, es inaceptable. Es necesario actuar para hacer frente a esta situación y, en primer lugar, prevenir que suceda". LA SELECCIÓN DEBUTA EN EL MUNDIAL SUDÁFRICA 2010 Había sido el gol del chileno Fabián Orellana en la victoria 1 a 0 frente a la Selección, por las Eliminatorias Sudamericanas 2010, el que propició la renuncia del "Coco" Basile de la dirección técnica del seleccionado nacional. En la AFA se barajaron varias personalidades de renombre para sucederlo, sin embargo, el puesto estaba destinado para Diego Maradona: "para mí es un honor y es cumplir un sueño poder estar como técnico de la selección al lado de Carlos [Bilardo]." Pero la clasificación tuvo sus complicaciones pues las sucesivas derrotas contra Bolivia, Ecuador, Brasil y Paraguay alejaron a la Argentina del ansiado Mundial; la victoria frente a Perú 2 a 1, marcada por el gol de Martín Palermo bajo la lluvia torrencial, revivió las esperanzas y, finalmente, el gol de Mario Bolatti contra Uruguay hizo realidad la entrada de la "albiceleste" al Mundial. Al pertenecer al "Grupo B", junto a Nigeria, Corea del Sur y Grecia, la confianza aumentó en los jugadores que tenían la certeza de avanzar rápidamente en esta competencia. El debut fue contra Nigeria en el Estadio Ellis Park de Johannesburgo, donde a los 6 minutos Gabriel Heinze marcó el gol de la victoria de palomita. Tras ganarle a los surcoreanos y a los griegos, la selección goleó a México 3 a 1, con dos tantos de Tevez y uno de Higuaín, en los octavos de final. Pero todo terminó en cuartos de final en la dolorosa derrota 4 a 0 contra Alemania. "IF YOU HAD MY LOVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, la canción "If you had my love" de Jennifer Lopez destronaba a "Livin´ la vida loca" de Ricky Martin del puesto número 1 del "Billboard Hot 100."Escrita por Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Cory Rooney y Fred Jerkins III, este single fue el sencillo principal de su disco debut "On the 6": "´If you had my love´ fue primero, he aquí mi primer break dance de mi primer video de la primera canción de mi vida" recordó la cantante 19 años después. El hecho que llevó a la actriz a lanzarse como cantante fue interpretar a la célebre cantante Selena Quintanilla-Pérez en el drama autobiográfico "Selena" (1997): "empecé mi carrera actuando en musicales. Así que hacer la película me recordó cuanto extrañaba cantar y bailar".





