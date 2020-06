La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jun/2020 Automovilismo:

La presentación de protocolos a las autoridades y la habilitación de autódromos en diferentes puntos del país que no sufren el avance del coronavirus han permitido sacudir el escenario de una actividad cuyos máximos protagonistas también han elevado su voz. Está claro que el arranque del automovilismo está de a poco marcando tendencia y ya hay pautas que hacen pensar que se puede permitir que, en algún momento, se comiencen a realizar las carreras tanto de las categorías de nivel nacional como zonal. El automovilismo representa una actividad muy fuerte en Argentina. Es considerado el segundo deporte en convocatoria por detrás del fútbol y se estima que hay unas 55.000 familias que dependen de la actividad en todo el país. LA MIRADA DEL PRESIDENTE Ante un panorama que presenta más preguntas que respuestas, el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se expidió al respecto: "Es cierto que en el automovilismo el conductor parece estar sólo y que el riesgo es mínimo, pero lo cierto también es que en los equipos hay mucha gente moviéndose en torno al auto", declaró en diálogo con TyC Sports. "Hay que ver con qué protocolos vuelven", agregó. "El deporte debe empezar en la medida en que se haga sin riesgos y cuando un mínimo riesgo exista, se respeten ciertas condiciones protocolares. Poco a poco las actividades vuelven en muchos lugares donde no hay contagios", agregó. En referencia a lo que sucede en el exterior, el mandatario tuvo la siguiente reflexión: "Ellos registran desde hace unos días una caída del virus. Parece que ya pasaron el peor momento y eso los impulsa a retornar al deporte. Nuestro caso ahora es distinto. Especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, que nos obliga a ser cautos. Hay que esperar un poquito". CANAPINO PRESIONA Agustín Canapino, campeón del Turismo Carretera y piloto oficial del equipo Chevrolet del Súper TC2000, se dirigió directamente al Presidente de la Nación a través de las redes sociales: "No te olvides de nosotros que también existimos Alberto Fernández. Ah: y no seremos el fútbol, pero algo de público tenemos", señaló luego que se conociera que el mandatario mantuviera una reunión con Marcelo Gallardo, DT de River, sobre el posible regreso del fútbol. EL TURISMO CARRETERA La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) analiza, permanentemente, diferentes alternativas para llevar adelante el calendario 2020 una vez que se pueda reanudar con la actividad. Una de las posibilidades concreta es la de desarrollar dos carreras en un mismo fin de semana. La idea para ejecutarla ya está en la mente de Hugo Mazzacane, presidente de la institución. En un borrador se encuentra el formato de los que puede ser un fin de semana intenso y reducido a dos días. Pensando en el fin de semana de fecha doble, la ACTC podría poner en el cronograma un entrenamiento muy corto como para que los equipos pongan en condiciones los autos y puedan asentar frenos, entre otras cosas. El mismo procedimiento se implementaría en el TC Pista. Para la fecha donde el TC lleve a delante dos competencias, la clasificación sería una sola. La primera vuelta rápida servirá para ordenar la grilla de la primera competencia, a disputarse el sábado; y el segundo giro rápido para ordenar lo del domingo. Ambas finales tendrán, previamente, sus respectivas series. Desde que arrancó el aislamiento social y la cuarentena obligatoria en nuestro país, el TC no pudo concretar las fechas anunciadas en Concordia (29 de marzo), La Pampa (12 de abril), San Juan (3 de mayo), Termas de Río Hondo (17 de mayo) y Rafaela (31 de mayo). Las siguientes dependerán de lo que suceda en las próximas semanas. Hasta el momento, la temporada 2020 cuenta con solo dos carreras disputadas: Viedma y Neuquén. EL INTERIOR EMPUJA Los autódromos de Comodoro Rivadavia, Posadas, Oberá y Concordia están habilitados para pruebas. En los últimos días se sumaron los de Santa Fe y se espera por Córdoba, Salta y San Luis. Sin entrar en discusiones acerca de la razonablilidad de la "cuarentena" y sin descuidar los aspectos sanitarios primordiales, este parate tan largo empieza a generar desde lo deportivo y económico, más que nada, ansiedad y temor a lo que viene y desasosiego en el automovilismo nacional. No es para menos: la última vez que hubo carreras fue el 15 de marzo y no está claro en qué momento las autoridades empezarán a descongelar la actividad. El automovilismo se ahoga un poco más en la medida en que se renuevan los plazos de la cuarentena. Sin embargo, no todas son malas señales. En este tramo hasta fin de mes es probable que algunos lugares del interior empiecen a tener flexibilidad, con los correspondientes protocolos y que algunas actividades deportivas, entre las que está el automovilismo, al menos cuenten con prácticas y pruebas. Los protocolos a nivel nacional ya fueron elevados hace más de diez días a las autoridades que evalúan cada situación, por lo que urge tener al menos las primeras respuestas ante un panorama que parece desolador hacia el futuro. El automovilismo, hoy necesita certezas, un camino posible. Lo que existe en estos días es el valioso empuje que está llegando de los primeros autódromos y kartódromos habilitados para que la actividad se reinicie y, a la par, también empiezan a pronunciarse pilotos importantes del automovilismo argentino en favor del regreso a las pistas. La fecha del primer fin de semana de julio podría ser clave ya que en ese fin de semana se iniciará la Fórmula 1 en Austria con estrictos protocolos sanitarios y sin público. La FIA mirará con atención el desarrollo de cada hora en Austria para tener un monitoreo de la situación y evitar cualquier problema. Algunos dirán que en Europa lo peor de la pandemia pasó. Es cierto, pero también es cierto que en nuestro país salvo el foco de contagio del AMBA y algunos lugares puntuales del interior como Chaco, en el resto del país la situación está controlada y la infección es baja. No caigamos en la sobreactuación política, por encima de la sanitaria. Es alentador saber que en la semana que pasó, en varios lugares del país ya se aprobó la reapertura de autódromos para las prácticas zonales. Y una provincia con mucha fuerza en el automovilismo como lo es Santa Fe se sumó en las últimas horas con la habilitación para la reanudación de la práctica del automovilismo a partir del próximo lunes. Los autódromos que estarían habilitados para las pruebas serían Rosario, Rafaela y San Jorge, de acuerdo a los protocolos a presentar. Podrían sumarse nuevos escenarios de Córdoba como Alta Gracia y probablemente también Río Cuarto. En San Luis, la Federación ya redactó su protocolo que será presentado para que el automovilismo local y zonal pueda volver a la actividad. Mismo camino transita Salta, que también empezaría con sus categorías locales a reactivar la actividad. En este caso, no cierra las puertas a especialidades nacionales. Sin embargo, aún no se conocen fechas para el regreso de la actividad a nivel nacional Con el empuje de los primeros autódromos abiertos, la voz de los pilotos y el entendimiento con las autoridades de cada provincia, el automovilismo necesita imperiosamente volver a las pistas. Falta menos, pero ya ha sido un camino muy largo. Lo más importante será el arranque y para ello es alentador que el movimiento haya comenzado.

CATEGORÍAS LOCALES DE DIFERENTES REGIONES PODRÍAN RETORNAR ANTES, DADO QUE MUCHAS PROVINCIAS NO HAN SUFRIDO LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS COMO SÍ OCURRE EN EL AMBA.



