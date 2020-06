Breves: Deportivas

SEVILLA, CON OCAMPOS

Ayer, en la reanudación de la Liga de España, Sevilla venció 2-0 como local al Betis. El clásico de Andalucía fue la apertura de la 28ª fecha y se definió con goles del argentino Lucas Ocampos (de penal) y Fernando. En el segundo tiempo, en Sevilla ingresaron Ever Banega (por Ocampos, que arrastraba molestias) y Franco Vázquez; mientras que en Betis fue titular Guido Rodríguez. Hoy, en la continuidad de la jornada se jugarán otros dos partidos: Granada vs Getafe (14.30) y Valencia vs Levante (17.00).

EL FUTURO DE SCOLA

El argentino Luis Scola anunció ayer que no continuará en Olimpia Milano. "Después de mucho pensar, tomé la primera decisión respecto de mi próxima temporada: he elegido no jugar más en la Euroliga, ni con Milán ni con otro equipo. Quiero agradecerle a Olimpia por haberme dado esta oportunidad", expresó el ala pivot de 40 años. "No he decidido si me retiraré o si buscaré jugar en otra competición. Tomaré una decisión final en las próximas semanas", agregó el capitán del Seleccionado Argentino, cuya presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio es todavía una incógnita luego que la cita fuera postergada para el año próximo debido a la pandemia de coronavirus.

SE REANUDA EN ITALIA

Hoy retorna la actividad futbolística en Italia con el partido revancha entre Juventus y Milan que se disputará en Turin por las semifinales de la Copa Italia (16.00 horas por DirecTV). En la ida habían igualado 1-1 en el Giuseppe Meazza. En tanto, en Alemania hoy comienza una nueva fecha de la Bundesliga: Hoffenheim recibe a Leipzig (15.30 por Fox Sports)

DOS DT QUE SIGUEN

El entrenador Ricardo Zielinski renovó su contrato con Atlético Tucumán hasta diciembre de 2021. De este modo, "el Ruso" se transformará en el técnico con más presencias al frente del Decano (arribó en junio de 2017 y fue finalista de la Copa Argentina 2017 y alcanzó los Cuartos de Final de la Copa Libertadores en 2018). En tanto, Guillermo Hoyos aceptó la propuesta de Aldosivi y renovó su contrato por 18 meses, también hasta diciembre de 2021. En el conjunto de Mar del Plata, el DT dirigió al campanense Nazareno Solis, cuyo préstamo con el Tiburón vence este 30 de junio (el pase le pertenece a Boca).

LA GATA DIJO ADIÓS

El delantero Gastón Fernández anunció su retiro del fútbol a través de su cuenta de Instagram. A los 36 años y tras una larga carrera que comenzó a los 19 en River Plate, la Gata deja la actividad en el club que más lo marcó como profesional: Estudiantes de La Plata. "Tengo la tranquilidad y la paz de haber cumplido con mi sueño", afirmó quien también pasara por Racing Club y San Lorenzo, además de Monterrey, Tigres, Portland Timbers, Universidad de Chile y Gremio de Porto Alegre.

FUNES MORI, POSITIVO

El delantero Rogelio Funes Mori, jugador de Rayados de Monterrey, se convirtió en el segundo futbolista argentino que da positivo de coronavirus en México, luego que se conociera el caso de Federico Mancuello en Toluca. El atacante es "asintomático" y se encuentra en "excelente condición de salud", según comentó en sus redes sociales.