Abella volvió a pedirle a los vecinos que cumplan el aislamiento social

"Si bien es necesario que se reactive la actividad económica, es muy importante que la comunidad respete la cuarentena", enfatizó el Intendente. El intendente Sebastián Abella volvió a pedirle a los vecinos que cumplan responsablemente el aislamiento social, preventivo y obligatorio a los efectos de prevenir contagios de Covid-19. "Estamos implementando estrategias claras, con protocolos de bioseguridad para reactivar las distintas actividades económicas, continuando con la premisa de seguir respetando la cuarentena y exponer lo menos posible a los vecinos para cuidar su salud", enfatizó en rueda de prensa. Además, les pidió a los campanenses extremar las medidas de prevención y distanciamiento y especial cuidado sobre las personas mayores y población de riesgo: "Los adultos tienen que seguir en sus casas, si tienen familiares que les hagan los mandados y cubran sus necesidades básicas, les pedimos que acudan a ellos y no salgan". En este contexto, Abella manifestó que "es clave que todos tengamos conciencia social para atravesar este momento donde las necesidades económicas y laborales aumentan, al igual que la curva de contagio". "Necesitamos que el país arranque y vuelva a producir porque las consecuencias económicas están siendo muy graves para todos", sostuvo, al tiempo que remarcó: "Si un comercio vuelve a funcionar no indica que la cuarentena haya terminado".

“Si bien es necesario que se reactive la actividad económica, es muy importante que la comunidad respete la cuarentena", enfatizó el Intendente. Por otra parte, aseguró que "Argentina venía con problemas económicos antes de la pandemia, y ahora se profundizaron, pero desde el Municipio, con muchos esfuerzos, seguimos brindando los mismos servicios de forma ininterrumpida para que los vecinos puedan vivir en óptimas condiciones". Y añadió: "Todo eso se suma a la gran la inversión en materia de salud que venimos encarando desde el inicio de la pandemia que, si bien recibimos la ayuda de empresas, desde el Municipio aportamos mucho dinero que no estaba presupuestado". Para finalizar, el Intendente ponderó que "está en nosotros saber cuidarnos, protegernos y resguardarnos para que la ciudad pueda continuar su curso y haya los menos infectados posibles de Coronavirus".





Como todas las semanas, Abella dialogó con los medios locales sobre diversos temas.



Abella volvió a pedirle a los vecinos que cumplan el aislamiento social

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar