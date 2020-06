P U B L I C



Luego de duros cruces entre concejales y vecinos convocados como Mayores contribuyentes, ambos instrumentos recibieron 23 votos a favor y 15 en contra. Ayer tuvo lugar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Campana a través de la cual se aprobaron las nuevas Ordenanzas Fiscal e Impositiva. La convocatoria a la Asamblea fue a las 18:30, pero se comenzó a sesionar casi una hora después dado que varios Mayores Contribuyentes propuestos por el oficialismo faltaron a la cita y fueron incorporados los suplentes. Fue entonces que tanto la presidenta del bloque PJ - Frente de Todos, Soledad Calle; como el presidente del bloque UV Más Campana, Axel Cantlon; pidieron la palabra para impugnar la Asamblea argumentando ya no sólo que no había sido convocada en tiempo y forma (como ya lo habían expresado en la última sesión del Concejo Deliberante) sino que también objetaron la forma en que fueron convocados los Mayores Contribuyentes suplentes del oficialismo, además de considerar que no reunían los requisitos para participar como tales. Luis Gómez, de la bancada oficialista, pidió la palabra para preguntar a la oposición por qué seguían en el recinto ya que habían impugnado la asamblea, a lo cual Calle contestó que se quedarían para argumentar y darle visibilidad a las irregularidades que se estaban cometiendo. El cruce de acusaciones sumó a Karina Sala, de Juntos por el Cambio, quien manifestó que hasta último momento dos Mayores Contribuyentes del oficialismo fueron invitados a que se vayan y no haya quorum. El oficialismo defendió las nuevas ordenanzas acusando a la oposición de querer desfinanciar al Municipio y así minar la gestión del Intendente Abella; y asegurando que la nueva normativa tiene por objeto lograr una mayor equidad tributaria, además de que no era posible seguir funcionando con un esquema de recaudación de 2017 entre otras cuestiones. Por su parte, la oposición, siempre hablando a grandes rasgos, basó su postura en que dada la pandemia del COVID 19 y la crisis económica en curso, no era momento para subir las tasas; además de considerar que en varios aspectos se le estaba dando la suma del poder público a la recientemente creada Agencia de Recaudación Municipal, cuya gestación en sí misma también es cuestionada en términos legales dado que la forma de su implementación no respetaría la Ley Orgánica de las Municipalidades. Párrafo aparte merecen las intervenciones del José Perdomo, Mayor Contribuyente propuesto por la oposición, quien si bien manifestó no haber tenido mucho tiempo para estudiar las ordenanzas, explicó aspectos regresivos de las mismas, errores de redacción que implicarán la duplicación de algunas tasas, y atribuciones desmedidas concedidas a la autoridad de aplicación, léase la mencionada Agencia de Recaudación Municipal. Luego de más de 4 horas de debates, y una tarea por momentos titánica de la Presidenta Casaretto por llevar adelante la Asamblea, se llamó a votación por la Fiscal. La Impositiva llevó menos tiempo. Faltaban 15 minutos para la 1 de la mañana de hoy cuando fue aprobada. En ambos casos, fue por 23 votos positivos y 15 negativos.



Ambos instrumentos recibieron 23 votos a favor y 15 en contra.





Gómez se preguntó por qué la oposición permaneció en la Asamblea luego de haber impugnado la misma.





Cantlon dijo que no se podía saber si los recursos del municipio estaban bien administrados porque los concejales no tenían acceso a la información.





Perdomo cuestionó la redacción de varias imposiciones, la regresión de varias tasas, y atribuciones desmedidas de la autoridad de aplicación.





Calle recordó que la creación de la Agencia de Recaudación Municipal está cuestionada y que esta semana se presentó una denuncia penal en la UFI 1 al respecto.

VIDEO #Video HCD Campana: Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, 12 de Junio de 2020. https://t.co/bkYdOiotmI — La Auténtica Defensa (@LADdigital) June 12, 2020

HCD Campana:

Anoche se aprobaron las nuevas Ordenanzas Fiscal e Impositiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar