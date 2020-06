Ocurrió en la noche del viernes. Se investiga si fue provocado por una garrafa o un termotanque. Se sintió a cientos de metros a la redonda. Ocurrió en la noche del viernes. Se investiga si fue provocado por una garrafa o un termotanque. Se sintió a cientos de metros a la redonda. La explosión le hizo pensar que algo terrible había pasado en el techo de su casa. Pero el anuncio de tragedia provenía en realidad desde la casa de su tía a 150 metros de distancia. "Mi señora me avisó que había fuego", contó, todavía con los recuerdos frescos de la escena que le tocó vivir ayer por la noche en el barrio Los Pioneros. Hay pocas certezas de cómo sucedió el siniestro en la vivienda de la esquina de calles Chifflet y Martelli. Se investiga si lo desató la voladura de una garrafa de 30 kilos o de un termotanque. Si está claro que desató una explosión "de terror", según el testigo que diálogo con LAD. Y que provocó un incendio que dejó a cuatro personas con quemaduras de gravedad. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, pero debido a la distancia del barrio con el casco céntrico, tardaron más de 20 minutos en llegar. Atrás lo hizo el SAME. Las víctimas -una mujer, sus dos hijos y un amigo de ellos- fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal San José, donde a última hora de ayer habrían sido elevados a terapia. El parte policial indicó que tenían el 50 por ciento de su cuerpo quemado. El fuego tomó el comedor, la cocina y el quincho, aunque no llegó a afectar los dormitorios. El sobrino. De la mujer que charló con LAD indicó que la mitad de la vivienda fue consumida por las llamadas. Además, la onda expansiva de la explosión rajó paredes, afectando la integridad de la infraestructura. El único habitante de la casa que se salvó del siniestro fue el marido de la mujer y padre de los jóvenes, quien se encontraba trabajando. Cuando llegó sus familiares ya había sido trasladados al nosocomio. Todavía no se conocen las causas de la explosión. Una de las posibilidades es que la garrafa o el termotanque sufriera una perdida y el gas se acumulara hasta explotar cuando alguien prendió la cocina. La duda es por qué ninguna de las personas tuvo la chance de percibir el olor del combustible. "Calculo que por la explosión que hubo tendría que haber habido gas toda la casa", comentó el familiar de la víctimas, encargado ayer de custodiar la propiedad sacudida por la tragedia.

Una garrafa es arrastrada fuera de la casa. Se investiga si la explosión estuvo vinculada a la misma o a un termotanque.

Una mujer, sus dos hijos y un amigo de ellos fueron trasladadas de urgencia al Hospital, donde a última hora de ayer habrían sido elevados a terapia. RECLAMO VECINAL Con la angustia a flor de piel, vecinos de Los Pioneros expresaron su malestar por el restringido funcionamiento de la sala de Salud que tienen en el barrio, lo que privó de asistencia inmediata a las víctimas de la explosión. De acuerdo a vecinos que dialogaron con LAD, la sala estaría funcionando todos los días, aunque solo en horario matutino. Además, se quejaron de la tardanza de los bomberos en llegar a ese punto de la ciudad, ubicado a casi 8 kilómetros del Arco y 10 del cuartel de la calle Colón. #Dato incendio de vivienda en barrio Los Pioneros. Martelli y Chifflet. El fuego inició por pérdida de gas de una garrafa que luego explotó, la propietaria con graves quemaduras, también sus dos hijos y un amigo, trasladados por móvil 43, trabajaron tres dotaciones de Bomberos. pic.twitter.com/HA4QkCvo3J — Daniel Trila (@dantrila) June 13, 2020

