Jóvenes de Juntos por el Cambio repudiaron las pintadas partidarias en medio de la cuarentena

"Hoy más que nunca, se debe invertir el dinero, los esfuerzos y el tiempo de la militancia, sin importar el color político, en asistir y pensar en los que menos tienen", enfatizaron indignados con el "lamentable" accionar de la oposición. Los jóvenes de Juntos por el Cambio repudiaron las pintadas partidarias que se realizaron en distintos puntos de la ciudad en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19. "Creemos, hoy más que nunca, se debe invertir el dinero, los esfuerzos y el tiempo de la militancia, sea cual sea el color político en asistir y pensar en los que menos tienen, pensamiento que siempre transmite el Presidente de todos los argentinos Alberto Fernández", sostuvieron. Además, lamentaron que "quienes realizaron las pintadas violaron la cuarentena obligatoria, porque esas acciones no pertenecen a las actividades esenciales; y eso es una falta de respeto a todos los vecinos que la cumplen sin poder salir a trabajar". "Alberto Fernández; el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el intendente Sebastián Abella demostraron que se puede trabajar en unidad, pensando exclusivamente en los vecinos sin importar el color político", sostuvieron. Y añadieron: "Hoy no es momento de hacer política, sino de trabajar en conjunto por el bienestar de los campanenses que están afrontando con dificultades económicas y sociales esta pandemia". Por otra parte, se mostraron sorprendidos que el nombre del presidente no figura en las pintadas, solo los de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Pareciera que no comparten el pensamiento y mandan a personas a violar el aislamiento social", dijeron al tiempo que dejaron entrever que entre ellos existe "una grieta" y que están en desacuerdo con la manera de gobernar del presidente.

Hemos notado nuevas pintadas partidarias en nuestro distrito, creemos que hoy más que nunca se debe invertir el dinero, los esfuerzos y el tiempo de la militancia sea cual sea el color político en asistir y pensar en los que menos tienen, pensamiento que siempre pic.twitter.com/wSijMTZK2r — Ivan Gomez Gerez?????? (@IvanGGomezok) June 12, 2020

