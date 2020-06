Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. YA VAN 23 RECLAMOS... "La calle Guanella entre Mateo Blanco y EuroAmerica, barrio Albizola está olvidado. Está intransitable dado que hace meses no pasan a recolectar ramas y hojas. Ya hicimos 23 reclamos a CEMAV...." escribe Alberto. AUSENCIA SIN AVISO "El recolector de ramas y pasto no pasa. El barrendero no pasa. Eso sí: el BL aumentó en junio el 6 por ciento", escribe Aníbal de calle del Pino y Paso. OTRO RECLAMO DE RAMAS "Ramas por doquier. Bajada de Dominicis: ¿qué pasa con el municipio que no está juntando las ramas? Es época de podas y la ciudad está inundada por estas. Si mal no recuerdo habían comprado una extrusora de ramas, ¿dónde está?", muestra Marcelo. RECLAMO VECINAL Con la angustia a flor de piel, vecinos de Los Pioneros expresaron su malestar por el restringido funcionamiento de la sala de Salud que tienen en el barrio, lo que privó de asistencia inmediata a las víctimas de la explosión. De acuerdo a vecinos que dialogaron con LAD, la sala estaría funcionando todos los días, aunque solo en horario matutino. Además, se quejaron de la tardanza de los bomberos en llegar a ese punto de la ciudad, ubicado a casi 8 kilómetros del Arco y 10 del cuartel de la calle Colón. #QuejaVecinal rotura de pavimento y agua que se acumula en Andrés del Pino y Alvear. Varios reclamos realizados por los vecinos, caídas de gente en moto y bicicletas. Se sigue rompiendo por el tránsito de camiones. pic.twitter.com/aOBGhZuaME — Daniel Trila (@dantrila) June 12, 2020

13 de Junio de 2020:

Quejas Vecinales

