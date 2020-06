P U B L I C







José Abel Perdomo

En medio de la pandemia que no afloja y que todavía no se sabe si ya hemos llegado al tan temido pico de contagios ni cuándo podremos tener la vacuna salvadora renace como el ave fénix la verdadera y permanente grieta que se traduce en dos modelos antagónicos de país que pese a los deseos de muchos en realidad estaba solamente disimulada. Cómo es su costumbre, nuestra derecha vernácula recurre una vez más a inocular miedos en la población para lograr sus inconfesables propósitos. Esta estrategia se ve claramente en la feroz y malintencionada campaña iniciada contra la expropiación por parte del estado de la empresa Vicentin con el remanido presagio: "nos quieren llevar a Venezuela" o "se viene el comunismo" al estilo Iósif Stalin y en la Argentina sus herederos son los kirchneristas quienes manejan al presidente a su antojo. No son negacionistas, saben que esto no se condice con la realidad pero intentan instalarlo como verdad y para reeditar lo logrado con la recordada 125 que tantos frutos les rindió y además lograron que el radicalismo deviniera en "no positivo". La empresa Vicentin fue la principal aportante a la campaña electoral de Cambiemos y gracias a la previsible devolución de favores logró un crecimiento exponencial a fuerza de enormes préstamos de los bancos estatales, especialmente el banco Nación para ese entonces presidido por Javier González Fraga. Cómo era de prever no pudo devolver esos préstamos y hoy está en convocatoria de acreedores. La deuda es de 1.350 millones de dólares e incluye a una gran cantidad de pequeños y medianos productores agropecuarios. No debemos olvidar que Vicentín es un actor importantísimo en el mercado agroexportador y por lo tanto en el cambiario. Sería un serio error permitir su extranjerización, sobre todo porque desde hace tiempo triangula sus exportaciones con sus filiales en Paraguay y Uruguay con grandes pérdidas para las arcas del estado. Nadie en su sano juicio puede caracterizar al gobierno actual cómo un expropiador serial, basta ver lo que está haciendo. Además ha enviado al Congreso un proyecto de ley para poder concretar la expropiación para garantizar la continuidad de Vicentin. También debemos tener en cuenta los enormes subsidios destinados al sector empresario. Esperemos que esta loable iniciativa, si finalmente se concreta, no sea un mero salvataje. Curiosamente quienes ahora se oponen a la expropiación nada dijeron cuando en el año 2017 Nidera, la principal cerealera que opera en estas pampas pasó a manos de la empresa Cofco propiedad del estado chino gobernado por el partido comunista de ese país. Nadie salió a gritar contra el odiado comunismo. ¿Será que hay un comunismo bueno? Es notable que la prensa canalla no se dedica con igual ahínco a informar sobre el festival de espionaje ilegal ejercido por el anterior gobierno que está investigando la justicia con numerosísimas pruebas irrefutables. Lo curioso es que espiaban a opositores como a su propia tropa. A los primeros para armarles causas judiciales y calumniarlos mediante un séquito de autodenominados periodistas y a los segundos para tener datos para ponerlos en vereda si se descarriaban y se les ocurría no cumplir sus órdenes. Cómo en la pandemia no se salvaba nadie sin el adecuado distanciamiento social con el gobierno. Uno de los espiados contó que le tocaron el timbre para comprobar que ese era su domicilio haciendo realidad aquel dicho: "son tan tontos que si los mandan a espiar tocan timbre". Sólo así se explica tantas huellas encontradas. El Súper Agente 86 comparado con estos espías PRO es James Bond. Cómo se ve, hace falta mucho alcohol en gel para sanitizar al Estado.

Opinión:

Sanitizar al Estado

Por José Abel Perdomo

