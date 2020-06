Olga Rosa García

¿Qué límites tiene la libertad? ¿En medio de una epidemia, puede el Estado no tomar medidas para combatirla? La realidad actual nos introduce en un sendero de preguntas y una básica es el papel del Estado. Desde ese espacio sin duda esperamos medidas que traten de disminuir el riesgo de contagios y lo que percibimos como elemento esencial es la relación de la humanidad con la naturaleza. Hay un marco en la actualidad que es la concepción básica del capitalismo vislumbrando como único objetivo las ganancias sin tener en cuenta daños esenciales. La libertad debería permitirnos un camino ligado a la solidaridad, la fraternidad, la justicia social, el objetivo a ser considerado es la vida en la naturaleza que tiene como esencia a la humanidad pero debe respetar todos los sectores. Las encuestas realizadas ultimamente muestran que la mayoría de nuestro pueblo considera muy importan las medidas que protejan la salud. Si nos gobernaran en Nación Macri, Vidal y Larreta tendríamos una situación semejante a la de Brasil. Para nuestro gobierno nacional y la mayoría de los provinciales es fundamental el interés social. Sin duda la intervención del Estado será una herramienta con utilidad pública atendiendo lo básico como la garantía alimentaria para todos o el control sobre la producción agrícola, ganadera y los bancos. Relacionada con esto deberá evaluarse la apropiación estatal de Vicentín, ya que si el Estado no interviniera pasaría a la propiedad de empresas extranjeras que apuntaron a apoderarse de ella luego de una provocada cesación de pagos. No se sabe dónde fue el dinero otorgado por el Banco Nación. La expropiación nos permite sostener como objetivo la utilidad pública del manejo de la empresa sobre todo protegiendo los espacios de trabajo. Algunas calles fueron escenario de quienes se oponen a estas medidas de gobierno que protegen el empleo o la salud . Lo han hecho con banderas argentinas, defendiendo un descontrol sobre lo público e incluyendo un recorrido que provoca riesgos de vida. La epidemia del coronavirus revaloriza el cuidado de la salud pública que debe considerarse prioridad, el compromiso de las autoridades es esencial

Importancia del Estado

Por Olga Rosa García

