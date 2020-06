Efemérides del día de la fecha, 13 de junio

P U B L I C



DÍA DEL ESCRITOR Instituido por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), en este día se conmemora el nacimiento del escritor, poeta, ensayista y dramaturgo Leopoldo Lugones. Nacidoen el año 1874 en Villa de María (Córdoba),Lugones descubrió su pasión por la escritura mientras estudiaba en el Colegio Nacional de Monserrat, lugar en el que hilvanó sus primeros versos. Sus primeros poemas fueron leídos por los lectores del diario "El pensamiento libre" en el cual publicaba bajo el seudónimo "Gil Paz." En el año 1896 se trasladó a Buenos Aires e incursionó en el periodismo publicando esporádicamente en los diarios "La Vanguardia", "Tribuna" y "La Nación." Al año siguiente publicó su primer libro "Las montañas del oro"; a éste le siguió "Los crepúsculos del jardín" (1905), "Lunario Sentimental" (1909), "Odas seculares" (1910) y "El libro fiel" (1912). En el año 1913 dio una serie de conferencias, tituladas "El Payador", sobre el poema gauchesco Martín Fierro ante personalidades ilustres en el Teatro Odeón: "la poesía gaucha era, pues, un agente de civilización. Representaba para el campesino las letras antes de la lectura; le estética como elemento primordial de enseñanza. El gaucho fue, por ella, el más culto de los campesinos." En el año 1915 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Maestros, puesto en el que trabajó hasta su muerte. Más adelante, en el año 1924, fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura y, 4 años después, fundó la SADE. Falleció en el año 1938 en San Fernando, Buenos Aires. FALLECE "PIPO" ROSSI Néstor Raúl Rossi nació el 10 de mayo del año 1925 en Parque Patricios, Buenos Aires. Destinado a triunfar en el campo de juego, Rossi inició su carrera jugando simultáneamente en el Club Atlético Béccar y el Club Atlético Acassuso: "a la mañana en la 5° de Acassuso; a la tarde en el equipo titular del Club Atlético Béccar. Por ese entonces era número 4 y ¡con 15 años tenía que marcar a cada nene!" le comentó a "El Gráfico." Al poco tiempo, se incorporó al plantel de Platense, equipo en el que su presencia, precisión y rapidez llamaron la atención de Boca y River. Sin embargo, el mítico Carlos Peucelle se les adelantó a los "xeneizes" y, a los 16 años, "Pipo" Rossi vistió la camiseta de "El Millonario": "el mejor técnico que tuve y el hombre fundamental en mi carrera" manifestó el jugador sobre Peucelle. En el año 1945 debutó en Primera División en la victoria 2 a 0 contra Racing con goles de Ángel Labruna y Félix Loustau; ese mismo año se consagró campeón del Campeonato de Primera División. Dos años después, volvió a salir campeón de este torneo y debutó con la Selección en el Sudamericano 1947. Al año siguiente, partió a Colombia para jugar en Millonarios, equipo en el que fue campeón del Torneo de Primera División (1949, 1951, 1952 y 1953) y la Copa Colombia (1953). En el año 1955 retornó a River y, luciendo con orgullo la camiseta, se coronó campeón en los años 1955, 1956 y 1957. El golpe más duro de su carrera lo recibió en el Mundial Suecia 1958, en el cual la "albiceleste" fue goleada por Checoslovaquia 6 a 1: "al Mundial fuimos con una venda en los ojos, pensando que éramos los mejores. No sabíamos nada del fútbol europeo y no estábamos preparados para jugar tres partidos en una semana." Tras colgar los botines, fue entrenador de River, Huracán, Boca, Racing, Millonarios, Deportivo Cali (Colombia), Elche CF (España) y Cerro Porteño (Paraguay). Falleció en el año 2007 en Buenos Aires. "SEE YOU AGAIN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2015, la canción "See you again" de Wiz Khalifa y Charlie Puth destronaba a "Bad Blood" de Taylor Swift del puesto número 1 del "Billboard Hot 100". Compuesta por Charlie Puth, DJ Frank E y Wiz Khalifa, la canción es un homenaje al actor Paul Walker, fallecido en el año 2013, para la película "Rápido y Furioso 7." Asimismo, Puth manifestó que para escribir el sencillo se inspiró en sus sentimientos tras la muerte de su amigo Vail Cerullo: "ese día, Dios y Paul nos estaban mirando a mí y a Frank E".

Efemérides del día de la fecha, 13 de junio

