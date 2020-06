Por el feriado, el lunes no habrá puesto de abastecimiento en Alto Los Cardales

Prensa Municipal informó que, no obstante, el puesto visitará hoy la plaza España de 9 a 13. El cronograma de la semana, a excepción del lunes, no se modifica. Los productores ahora ofrecen productos sin TAAC. La Dirección de Producción del Municipio informa que este lunes, debido al feriado nacional, no habrá puesto de abastecimiento en Alto Los Cardales. De esta manera, este sábado 13, los vecinos podrán realizar sus compras en la plaza España de 9 a 13. Desde el Municipio comunicaron además que "el resto del cronograma durante la semana –a excepción del lunes- no se altera". Por ello, habrá puesto de abastecimiento el martes en Barrios Amigos, el miércoles en Los Pioneros y el viernes en Alto Los Cardales. En cada uno de estos sitios, los vecinos pueden adquirir productos frescos a un precio accesible. Esta semana, como novedad, se incorporó la venta de productos sin TAAC tales como hamburguesas, panificados, alfajores, entre otros. Esta propuesta incrementó los puntos de encuentro ante la emergencia por el COVID 19 con el propósito de garantizarles la realización compras en las cercanías de sus domicilios.

Ahora también se venden productos sin TAAC.





Durante la venta, se respeta el protocolo con los respectivos cuidados.

Hoy los puestos de abastecimiento estan en Alto Los Cardales. Se incorporaron a las ofertas productos sin TACC. pic.twitter.com/4fWKzJVBGJ — MunicipalidadCampana (@campanagov) June 12, 2020

