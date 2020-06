¿Qué es la RPG?

La Reeducación Postural Global (RPG) es un método de terapia manual desarrollado por el francés Philippe Souchard, con bases científicas, elaborado sobre un análisis de la biomecánica y la neurociencias y aplicado por kinesiólogos certificados. La RPG se basa en tres principios fundamentales: 1-Individualidad: cada persona se organiza y funciona corporalmente de un modo único y personal. Así también las alteraciones tienen un carácter personal. 2-Globalidad: cada parte del cuerpo se encuentra relacionado con las otras, por lo tanto la organización, el funcionamiento y las alteraciones del sistema neuro-músculo-esquelético se dan en el marco de esta interrelación. 3-Causalidad: si pretendemos brindar una vía de cambio efectivo y duradero que mejore la calidad de vida de las personas, debemos trabajar sobre las causas y los factores de riesgo de los problemas y no solamente sobre las consecuencias que estas puedan generar. El método de Reeducación Postural Global se aplica a través de las posturas, que el terapeuta utiliza con el fin de corregir las deformaciones, controlar las compensaciones y eliminar el dolor. El paciente participa de manera activa y progresiva, a través de la respiración, la realización de suaves contracciones musculares y el mantenimiento de las correcciones. Estas posturas, que no son gimnasia, pueden ser practicadas con el paciente acostado, sentado o de pie y son guiadas en todo momento por el profesional. Debido a la dosificación y delicadeza del abordaje la RPG puede ser aplicada sin contraindicaciones tanto en niños como en adultos. La RPG brinda un abordaje personalizado y a medida de cada paciente, y mientras que otros tratamientos exigen 3 o 4 sesiones por semana, con la RPG es suficiente 1 sesión semanal para observar los cambios. La versatilidad y la profundidad terapéutica del método, junto con la posibilidad de adaptarlo a cada persona y a su problema específico, hacen de la RPG una herramienta eficaz en el manejo de los problemas complejos que afectan al sistema neuro-músculo-esquelético. El paciente puede corregir situaciones de conflicto, ganar flexibilidad, eliminar dolores, independizarse de medicamentos paliativos e incluso evitar instancias cruentas como una cirugía, además de recuperar la funcionalidad. Está dirigido fundamentalmente a las alteraciones posturales, las disfunciones articulares y los síntomas que afectan al Sistema neural, muscular y articular. Si bien son muchos los trastornos posturales y síndromes de origen mecánico que pueden tratarse con la RPG, entre los más frecuentes aparecen Escoliosis, Dorso Curvo, Hiperlordosis, Rectificaciones, Protrusiones, Hernias discales, Cervicalgias, Cefaleas, Vértigos de origen mecánico, Parestesias, Hombro doloroso, Patologías del periné, Pies planos, etc. Únicamente los profesionales kinesiólogos que se han formado en esta metodología a través de una especialización de posgrado pueden ejercer la RPG. Hoy, la única institución reconocida y autorizada por Philippe Souchard para formar profesionales en nuestro país es RPG Latinoamérica. Se puede conocer el listado de profesionales formados de todo el país ingresando a www.rpg.org.ar Karina Casella, Lic. Kinesióloga Fisiatra (MP 2058)

¿Qué es la RPG?

Por Lic. Karina Casella

