Al vencerse el préstamo con Huracán, club con el que terminó en conflicto, el mediocampista debe reintegrarse al Millonario, dueño de su pase. El mediocampista Joaquín Arzura (27 años) es uno de los tres campanenses que se mantienen en la Primera División del fútbol argentino (Leonardo Sigali y Nazareno Solís son los otros dos). Sin embargo, su carrera no encuentra el rumbo deseado ni imaginado después de su brillante aparición en Tigre. Encima, en estos días de parate por la pandemia de coronavirus, debió atravesar una situación de conflicto con Huracán (debió reclamar mediante carta documento junto a otros nueve compañeros el pago atrasado de sueldos). Ya está confirmado que el jugador de nuestra ciudad no seguirá en el Globo, donde se encontraba a préstamo de River Plate, dueño de su pase. Arzura llegó al Millonario en 2016, a pedido de Marcelo Gallardo. Pero nunca pudo afianzarse en La Banda y debió salir a préstamo en diferentes ocasiones. Así pasó por Osasuna y Almería, en España; Nacional de Montevideo, en Uruguay; y recientemente por Huracán. Ahora deberá regresar nuevamente a Núñez, donde se estimaba que Gallardo no lo tendrá en cuenta. En caso de volver a salir a préstamo, debería renovar por un año su contrato que vence en 2021. Mientras que una venta parecería hoy muy difícil (el 60% de la ficha es de River; y el 40% restante, de Tigre). La última opción para el campanense es llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el Millonario y empezar definitivamente de cero en una nueva institución, tratando de volver al nivel que lo convirtió en figura en Tigre.

