Breves: Deportivas

QUE SEA EN SIMULTÁNEO Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, emitió un mensaje a todas las autoridades de los clubes de Primera División, ante las inminentes reuniones con representantes gubernamentales para discutir la posibilidad de que algunos planteles puedan regresar a los entrenamientos. "Les quiero pedir a todos, pero especialmente a los equipos radicados en zonas en las cuales la actividad física grupal ya está permitida, que tengan un poco de paciencia ya que tanto la idea de la AFA como de la Liga es que todos los planteles de Primera División inicien las actividades simultáneamente", expresó el también Presidente de San Lorenzo. MESSI, A LA CANCHA Después del parate por la pandemia, Lionel Messi volverá hoy a las canchas cuando Barcelona enfrente como visitante a Mallorca (17.00 horas, ESPN) por la 28ª fecha de la Liga de España. Además, este sábado también jugarán: Espanyol vs Alaves (9.00, ESPN), Celta de Vigo vs Villarreal (12.00, ESPN) y Leganes vs Valladolid (14.30, Fox Sports). La 28ª fecha de la Liga de España, la primera en disputarse tras la suspensión del campeonato por el avance del coronavirus, comenzó el jueves con el triunfo de Sevilla por 2-0 sobre Betis como local. En tanto, ayer: Granada venció 2-1 a Getafe, mientras que Valencia igualó 1-1 con Levante. JUVENTUS A LA FINAL En el regreso del fútbol en Italia, Juventus igualó ayer 0-0 como local frente a Milan y de esa manera accedió a la final de la Copa Italia, beneficiado por el empate 1-1 que se dio en el partido de ida en el Giuseppe Meazza, antes del parate por la pandemia. La Vecchia Signora, que tuvo a Paulo Dybala como titular, espera ahora por la definición de la otra semifinal: Napoli recibirá hoy al Inter (16.00; DirecTV) con la ventaja del triunfo 1-0 conseguido en Milan en la ida. La definición del certamen será el miércoles en el estadio Olímpico de Roma. PUEDE GRITAR CAMPEÓN Bayern Munich podría coronarse hoy campeón de la Bundesliga. Para ello necesita que pierda el Borussia Dortmund, que visita al Fortuna Dusseldorf (10.30, ESPN); y luego ganarle a Borussia Monchengladbach como local (13.30). Además, en el marco de la 31ª fecha del campeonato, hoy también juegan: Colonia vs Union Berlin, Hertha Berlin vs Frankfurt (10.30, Fox Sports), Paderborn vs Werder Bremen y Wolfsburgo vs Friburgo (10.30; Fox Sports). La jornada se abrió ayer con la victoria de Leipzig, que superó 2-0 a Hoffeiheim como visitante y se afirmó en la tercera posición. BOLMARO Y EL DRAFT De acuerdo a pronósticos de diferentes sitios especializados de Estados Unidos, el argentino Leandro Bolmaro (19 años; escolta de 2,03 metros que juega en Barcelona) podría ser elegido en la primera ronda del próximo Draft de la NBA que se realizará en agosto. Tankathon´s, simulador encargado de medir las elecciones en el deporte estadounidense, lo ubica en el puesto 18; mientras que ESPN lo posiciona 21º y la NBC Sports, en el 24º lugar. En cambio, NBADraft.net lo posterga hasta la segunda ronda (puesto 36). El cordobés ha jugado mayormente en el equipo B del Barcelona (Liga LEB Plata de España), aunque ya ha debutado y tenido participación tanto en la ACB como en la Euroliga. Y el año pasado ya fue parte de la Selección Argentina Mayor en el proceso de preparación para el Mundial de China.



