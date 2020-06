La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Un campanense en la NBA













EN LOS TRES AÑOS PREVIOS A LLEGAR A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA NBA, LOUREIRO FUE PARTE DEL STAFF DE ENTRENADORES DE LA ACADEMIA GLOBAL NBA QUE FUNCIONA EN AUSTRALIA. El entrenador Nicolás Loureiro (30 años) ocupa el cargo de Enlace de Operaciones con Latinoamérica de la mejor liga del mundo. Se enamoró del básquet en el Club Siderca y a pesar de mudarse con su familia a Canadá, nunca soltó al deporte que eligió para desarrollarse profesionalmente. Un camino que empezó en el barrio Dálmine y que también tiene escalas en India, China, México y Australia, entre otros países. Si en la adolescencia se dan momentos de quiebre, el tener que mudarse de una punta a la otra del continente a los 15 años es sin duda un punto de inflexión en cualquier vida. Pero Nicolás Loureiro encontró en su pasión un "vehículo" para darle continuidad a su camino y, por ello, una de sus primeras preguntas a su padre cuando supo que su destino estaba en Canadá fue para saber si allá iba a poder seguir jugando al básquet. "No me interesaba el idioma o el lugar: solo quería dedicarme a eso", recordó tiempo después en México, ya convertido en entrenador; cuatro años antes de este presente que lo encuentra en New York, donde, a sus jóvenes 30 años, se desempeña como Enlace de Operaciones de la NBA con Latinoamérica. "Nico" creció en nuestra ciudad, en el barrio Dálmine. Y en el Club Siderca se enamoró del básquet. Esa pasión la siguió desarrollando en Canadá, a donde su familia se mudó por razones laborales. Soñó con convertirse en jugador profesional, pero cuando advirtió que esa posibilidad se complicaba, se sumergió de lleno en la carrera de Administración Deportiva (Sports Management) y al mismo tiempo, con apenas 18 años, empezó a forjar su camino como entrenador. "Armé un pequeño emprendimiento luego de terminar el primer año de cursada en Brock University: empecé a hacer mis propios campus de básquet. Durante el año estudiaba y en el verano regresaba a la ciudad donde estaban mis padres y hacía campamentos de entrenamiento para jóvenes. Ahí empezó mi pasión por entrenar", recordó durante su paso por China. Sí: además de apasionado por el básquet, Loureiro siempre fue muy inquieto; y siempre se interesó en encontrar oportunidades para su crecimiento personal y profesional, sin importarle cuántos kilómetros debiera recorrer o el tiempo que pasaría lejos de los suyos. Así, rápidamente supo ganarse un lugar en el staff del equipo provincial de Ontario y comenzó a entrenar jóvenes. Además, fue designado Embajador Internacional del combinado y logró concretar su primera salida de Canadá con el básquet para participar con dicho equipo de un certamen internacional en nuestro país. Esas acciones de Nicolás fueron reconocidas por su universidad en "The Brock Press". Allí, en una nota de 2010 titulada "Expandiendo horizontes" puede leerse: "Loureiro cree que las oportunidades están presentes en todas partes y alentó a los estudiantes de Brock a involucrarse mientras todavía están en la escuela, ya que nunca es demasiado temprano para adquirir experiencia práctica y probar diferentes caminos profesionales". Y consultado por un consejo para sus compañeros, por entonces, con solo 20 años, Nico no dudó: "Aprovechen cada oportunidad que tengan, aprovéchenla al máximo y encuentren una manera de diferenciarse: el resto vendrá por sí solo". Un año después, "The Brock Press" volvió a destacar al campanense, que a su currículum ya le había agregado también viajes a Perú y Rio de Janeiro (donde además realizó actividades solidarias), títulos nacionales consecutivos con el equipo Sub 15 de Ontario, una experiencia en el básquet femenino y un contacto desde adentro en el March Madness de la NCAA, la definición del prestigioso campeonato universitario de los Estados Unidos. Además, "invirtió" en seguir adquiriendo conocimientos: participó de clínicas con entrenadores universitarios estadounidenses y viajó a Europa, donde pudo visitar y acompañar entrenamientos del Olimpia Milano de Italia y de la Selección de España en Madrid. La nota del periódico universitario que daba cuenta de ello se titulaba: "A man with a plan". Ese plan (y también el hombre) siguió en constante desarrollo y así llegaron sus primeros trabajos con jugadores profesionales: con el apoyo de Alejandro Hasbani se convirtió en Asistente Técnico de Montreal Jazz y luego repitió la tarea en Santa María, en la Liga de Ecuador. Y a su regreso a Canadá tras la experiencia ecuatoriana, Loureiro tuvo su primer vínculo directo con la NBA, cumpliendo tareas como entrenador voluntario en campus que se hicieron en Montreal y Toronto. "Así empecé a estar en contacto con quienes gestionan las diferentes Academias NBA por el mundo", detalló. De allí surgió su primera experiencia rentada con la mejor liga de básquet del mundo: tres meses en Calcuta para ayudar a la promoción del deporte. Y posteriormente siguió rumbo a China para trabajar en la Academia de Yao Ming, figura histórica del deporte de ese país. "Mi tiempo en India me ayudó a aprender a cómo promover el básquet en escuelas públicas de muy bajo recursos y en una población con bajo conocimiento del deporte. La experiencia que adquirí en China me ayudó a aprender a desenvolverme en un ámbito privado, con la misma similitud de la India, en el sentido de que el nivel de básquet de los niños con los que trabajaba era muy bajo", explicó en una nota reciente con Juan Estévez para NBA Argentina. En China, una de las situaciones que le llamó la atención fue que los "chicos (de clase media, media-alta) no están acostumbrados a esforzarse y sacrificarse para lograr objetivos" y que carecen del fomento de habilidades motoras y coordinativas desde una temprana edad, por lo que debió "enseñar cosas que en otro país no" tuvo la necesidad. "En estas experiencias aprendí a simplificar la enseñanza del juego y transformarlo en algo que sea atractivo y divertido para que el jugador quiera volver al siguiente día. Gracias a esas experiencias hoy soy capaz de analizar estrategias de cómo ayudar el crecimiento del básquet en ambientes diversos. Ha sido muy enriquecedor para mi desarrollo profesional", remarcó. Luego de sus pasos por India y China, el campanense volvió al básquet profesional, esta vez en México, donde fue recomendado nuevamente por Hasbani y tuvo gran éxito: fue campeón de la Copa Gobernador como entrenador de Frayles de Guasave y luego campeón de la Liga Profesional CIBACOPA como asistente técnico en Náuticos de Mazatlán, además de ser head coach del Seleccionado Juvenil de CIBACOPA que se coronó en el World Hoops Challenge que se disputó en Shangai, China. "Estoy agradecido por la oportunidad que me ha otorgado México, ya que fue una parte importante en mi carrera profesional y me ha ayudado a crecer y prepararme para este nuevo reto", declaró en su despedida camino a un desafío que terminaría de insertarlo en el mundo NBA: ser entrenador de la Academia Global que la NBA abrió en Australia. En el "Centro de Excelencia" que se instaló en Canberra integró un staff de entrenadores cuyo objetivo es desarrollar a grandes prospectos de todo el mundo. Allí estuvo durante tres años y trabajó, entre otros jugadores, con los argentinos Francisco Cáffaro y Francisco Farabello, quienes hoy participan del máximo nivel universitario de los Estados Unidos y ya han integrado diferentes Selecciones Nacionales. En Australia, Nico aprendió "a convivir día a día en un ambiente muy desarrollado, estando en contacto constante con profesionales del máximo nivel", dentro de un programa que "se asimila mucho al de un equipo de la NBA, dada la alta cantidad de recursos disponibles". Allí, además, se desempeñó como asistente técnico en la Liga Profesional local para el equipo que presentaba la Academia. Su perfil, su formación, su variada experiencia internacional y, especialmente, el trabajo que desarrolló bajo la órbita NBA le abrieron la posibilidad de afrontar un nuevo desafío dentro de la mejor liga del mundo y fue convocado desde las oficinas centrales de la organización en New York para el puesto de Enlace de Operaciones de la NBA con Latinoamérica. "No fue planeado y nunca lo vi venir. Pero me pareció una oportunidad muy atractiva. Sentí que era un nuevo reto de crecimiento que no podía dejar pasar. Era volver a mis raíces latinoamericanas por medio de la NBA. Es una región que me apasiona, porque aprecio mucho la diversidad cultural que ofrece y la calidad de su gente", señaló en diálogo con NBA Argentina. Su tarea principal en este nuevo desafío consiste en promover y ayudar a mejorar el desarrollo y crecimiento de los programas Junior de la NBA tanto para jugadores y entrenadores como para escuelas, clubes y federaciones de Latinoamérica. "No ha sido un camino fácil llegar a las oficinas principales de la NBA, pero es un sueño hecho realidad", admite Loureiro, quien igualmente, fiel a esa historia que comenzó a construir en nuestra ciudad, remarca que todavía no se siente cumplido: "Quiero seguir creciendo y por eso trato de mantenerme proactivo cada día", aclara. Como si hiciera falta.

