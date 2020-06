La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Dos sujetos fueron imputados por violar la cuarentena







Circulaban por la avenida Rocca de manera sospechosa y sin ningún protocolo sanitario obligatorio. Otra vez, el trabajo articulado de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio y efectivos policiales logró lo localización en escasos minutos de dos personas que circulaban de manera sospechosa por la avenida Rocca. Fueron imputados por violar la cuarentena y su vehículo secuestrado por falta de la documentación correspondiente. El hecho sucedió el viernes por la mañana cuando un agente de la policía, que se encontraba apostado en la zona bancaria, observó que en más de una oportunidad un automóvil Renault Fluence con dos personas en su interior circulaba a muy baja velocidad mirando hacia los distintos bancos, por lo que en forma inmediata informó a la Mesa de Enlace la patente y se activó de el protocolo de seguridad. Allí se certificó que el dominio no tenia impedimento para circular, se encontraba radicado en la localidad de Rosario, Santa Fe, por lo que se comunica la novedad al Centro de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) y a la totalidad de móviles y personal caminante de las distintas fuerzas Nacionales y Provinciales que operan en Campana. Minutos después, los monitoristas constataron que el rodado se encontraba sobre la mencionada avenida, frente al Banco Santander Río, con un ocupante al volante mientras que el otro individuo iba y venía hablando con distintas personas. Luego, se observó que el conductor descendió sin ningún tipo de protección ante la emergencia sanitaria ni respetó el distanciamiento social. En ese instante, se montó un operativo cerrojo que permitió interceptar a las personas y requisar el rodado. Se comprobó que no portaban ni armas ni otros objetos y tenían domicilio en el barrio Otamendi. No obstante, los individuos no poseían el correspondiente certificado de circulación dispuesto por el Gobierno Nacional por lo que se les labró las correspondientes actuaciones por infracción por el Artículo N° 205 del Código Penal. Tampoco poseían la documentación pertinente del rodado ante lo cual personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte no solo realizó la multa por infracción a la Ley de Tránsito sino también llevó adelante la incautación del mismo.



