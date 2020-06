La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 El Tiempo en Campana:

Hoy domingo amanecerá con heladas y una temperatura de 2 grados. Durante el día el frío se moderará un poco, a expensas del cielo despejado y del viento suave: 14 o 15 grados será la temperatura máxima. La situación meteorológica muestra la presencia de una masa de aire frío y seco, que invadió la ciudad en la noche del pasado viernes y que ayer generó un sábado de tono invernal, a pesar del sol pleno. Hoy el frío producirá heladas débiles, que se darán especialmente en los alrededores de la ciudad. Como la humedad será muy baja posiblemente no se forme escarcha o por lo menos no será tan visible. Durante el día el frío se moderará un poco y estará más soportable que ayer, más que nada porque el viento será más flojo. El sol brillará pleno y seguirá seco. Mañana lunes el viento del Norte comenzará a aportar humedad y eso se verificará con la aparición de nubes, que gradualmente irán cubriendo el cielo. Desde la noche esas nubes podrían descargar llovías dispersas. La jornada será fría y algo desapacible desde la tarde, por el incremento de la nubosidad y del viento. El martes el aire más templado y húmedo cubrirá la ciudad y las condiciones de tiempo desapacible se confirmarán: la humedad se convertirá en nubes bajas que podrían descargar lloviznas dispersas. También se formará rocío en las calles y la ciudad tomará un aspecto acuoso. El frío será reemplazado por el fresco y no retornará hasta el viernes. El miércoles seguirá muy húmedo, con probables lloviznas durante el día y lluvias hacia la noche. Estará templado y muy húmedo, con 21 o 22 grados de máxima. El jueves lloverá hasta la tarde y luego tenderá a mejorar. Refrescará y seguirá muy húmedo. Pronósticos: Hoy, domingo 14: hay probabilidad de heladas. El cielo estará despejado y el viento soplará débil del sector Norte. Seguirá frío y seco con 2 grados de mínima y 14 grados de máxima. Mañana, lunes 15: el cielo tendrá aumento de la nubosidad. Hay probabilidad de lloviznas aisladas desde la noche. Será un día frío y más húmedo: 4 grados es la temperatura mínima pronosticada y 14 grados la máxima. El viento soplará moderado del Noreste. Martes 16: el cielo estará nublado y hay probabilidad de lloviznas dispersas. Será un día fresco y húmedo, con 15 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte.



