Campana confirmó ayer otros dos casos de coronavirus

El número total de contagiados se elevó así a 72. De esa cifra, 35 están activos, bajo seguimiento. El balance semanal arrojó más casos recuperados que nuevos contagios. La Municipalidad de Campana confirmó ayer dos nuevos casos positivos de coronavirus y, de esa manera, la cantidad total de contagios en la ciudad desde que comenzó la pandemia se elevó a 72, según indicó el Parte Diario que brinda la Secretaría de Salud. De esa cifra, 35 vecinos se encuentran cursando la enfermedad bajo seguimiento médico (casos activos), mientras que la cifra de recuperados sigue estable (33). Los restantes cuatro casos corresponden a fallecidos. En el marco de la semana que mayor cantidad de contagios se confirmaron en el país, la variación estadística en Campana pasó de 59 a 72 casos totales, tomando el informe brindado el pasado sábado 6 por la Secretaría de Salud. O sea: un incremento del 22%. La buena noticia en estos siete días que transcurrieron desde el sábado anterior es la disminución de casos activos: pasaron de 40 a 35. Esto quiere decir que, en esta semana que pasó, la cantidad de recuperados (18) superó a la de nuevos contagios (13). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer un solo caso nuevo de coronavirus (una mujer de 38 años) y ahora quedó nivelada con Campana en cuanto a la cantidad de contagios desde que se inició la pandemia: 72 en total. Sin embargo, la vecina ciudad tiene actualmente más casos bajo seguimiento, dado que 50 de ellos se encuentran activos. Por su parte, Escobar confirmó este sábado que sumó 7 nuevos infectados y 3 pacientes recuperados. De esta manera, totaliza 273 contagios desde que se inició la pandemia y tiene actualmente 187 casos activos. En tanto, en Pilar se detectaron 4 nuevos casos positivos y el total de contagios se elevó a 261. Sin embargo, la peor noticia en dicho municipio ayer fue la confirmación de dos fallecimientos que llevaron a 9 la cuenta de víctimas fatales en la ciudad. Finalmente, Exaltación de la Cruz no reportó novedades en cuanto al coronavirus y se mantiene con 12 casos totales, 9 de los cuales se encuentran activos, bajo seguimiento.

Campanense recuperado donará plasma Un vecino de la ciudad recuperado de COVID-19 donará plasma para ayudar a otras personas que están transitando la misma enfermedad. Se trata de un hombre que cumple con todos las condiciones requeridas y voluntariamente se anotó para participar de este protocolo que se impulsa desde el Ministerio de Salud de Nación. Viajará hoy acompañado por el Municipio. "Queremos destacar el gesto solidario del vecino y su predisposición para ayudar en esta situación difícil porque su plasma hoy tiene anticuerpos que pueden salvar la vida de una persona", señaló la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. DONACIÓN DE PLASMA: El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos. Las personas confirmadas de COVID-19 estarán en condiciones de donar su plasma pasados 14 días de su recuperación y contando con dos pruebas negativas para COVID-19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra nasofaríngea. Además, deben reunir los requisitos habituales de cualquier dador de sangre -entre 18 y 65 años de edad, más de 50 kg de peso y buen estado clínico general- y no tener antecedentes transfusionales (no haber recibido transfusiones previamente). También carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por último, firmar un Consentimiento Informado específico que explicita que su donación se realiza para ser utilizada para pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional. #Ahora sábado 13/06 Informe de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana indica que hau actualmente 35 casos confirmados de #Covid_19 en nuestra ciudad. Las autoridades recomiendan que sigamos manteniendo la Distancia Social para evitar contagios. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/HBXwmCXlby — Daniel Trila (@dantrila) June 13, 2020

Campana confirmó ayer otros dos casos de coronavirus

