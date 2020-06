IMPACTO PROFUNDO

El mercado laboral acusó el impacto de la pandemia de COVID-19 desde el mismo inicio de la cuarentena, al punto que en marzo la industria perdió 38.720 puestos de trabajo, con una caída interanual del 3,4%, en tanto las empresas de comercio y servicios mermaron su número de trabajadores registrados en 51.536 casos, que representaron una baja del 1,3% en doce meses. Los números fueron precisados en sendos informes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Además, de acuerdo con datos el Ministerio de Trabajo, en marzo el empleo registrado tuvo una reducción interanual del 1,7%, con 209.000 trabajadores menos que en el mismo mes de 2019, con bajas en todos los sectores, con excepción del empleo público.

ENTRE LOS MEJORES

Las medidas de prevención contra el Covid-19 adoptadas por el Gobierno argentino son consideradas como ejemplo de éxito en el mundo por un artículo de la revista estadounidense Time. En la nota, firmada por el profesor de la Universidad de Columbia Ian Bremmer, la Argentina figura en el listado de los 11 países que mejor respondieron ante la pandemia de coronavirus. El informe indica que la Argentina, desde el 20 de marzo en que comenzó la cuarentena, llevó adelante "estrictas medidas de distanciamiento social", logrando que "sus números se vean mucho mejor que los de sus vecinos" en la región.

REUNIÓN OPOSITORA

El expresidente Mauricio Macri reanudó su actividad con un encuentro con la líder de la Coalición Cívica, la ex diputada Elisa Carrió, con quien analizó con "preocupación" los "atropellos institucionales que estamos viendo". Macri y Carrió también coincidieron en "la importancia de consolidar Juntos por el Cambio", así como "ampliarlo a todos aquellos que comparten nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos". En su cuenta de twitter, el ex presidente dio a conocer su encuentro con Carrió y si bien no hizo referencias explícitas a los "atropellos institucionales" en la oposición se estima que la "preocupación" de ambos dirigentes se centra en la situación en torno de la intervención de la compañía Vicentin, así como su posible expropiación.

SIGUE POLÉMICO

El ministro de Seguridad bonaersense, Sergio Berni, aseguró que no tiene "nada" de apoyo del Gobierno nacional y remarcó que desde la cartera que conduce Sabina Frederic "no hay voluntad" de asistir a la provincia de Buenos Aires. "Me pregunta: ¿tiene el apoyo del gobierno nacional? No. Nada", sentenció Berni en una entrevista con el canal América. Ante la repregunta, sobre si su par en Nación, Sabrina Frederic, lo asiste, el funcionario de la provincia de Buenos Aires sentenció: "Ya lo dije. Nada". "No tiene nada que ver que seamos del mismo partido, es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que tiene un problema de seguridad profunda y que no tiene los recursos, no solo humanos y tecnológicos, para afrontarlos", explicó Berni. Y agregó: "Es imposible una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste".

YA ESTÁ SEGUNDO

Con 41.828 decesos, Brasil se convirtió en el segundo país con más muertes en todo el mundo por coronavirus, desplazando al Reino Unido y sólo superado por Estados Unidos. El Ministerio de Salud de Brasil reportó ayer 909 nuevas muertes por coronavirus y 25.982 contagios en las últimas 24 horas, elevando el total a 828.810.

Con estos datos el país alcanzó una tasa de incidencia de 394,4 personas cada 200.000 habitantes, con una letalidad del 5%, aunque este número trepa a 9,7% en el estado de Rio de Janeiro y al 8,4% en Amazonas. El fuerte salto en las cifras se produce en momentos en que varios Gobiernos regionales y municipales de Brasil desestiman las medidas de distanciamiento social, que fueron adoptadas a finales de marzo para frenar el número de contagios.