González García volvió a deslizar la posibilidad de volver atrás en el AMBA

El Gobierno nacional no descarta "volver a fases anteriores del aislamiento" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus en la región. Así lo sostuvo ayer el ministro de Salud, Ginés González García, quien pidió "no tirar por la borda el trabajo realizado" ya que si se relejan las medidas de control y precaución "todo el esfuerzo que hicimos en cuarentena se puede dilapidar en pocos días". González García reconoció que "la gente está cansada" y admitió que él mismo lo está luego de "más de 80 días de aislamiento", pero remarcó la importancia de extremar los cuidados porque "lo que no hagamos hoy se paga dentro de 14 días". Durante una conferencia de prensa virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico, el ministro sostuvo que "el problema más grande hoy ocurre en el AMBA" y agregó: "Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios". Al respecto, el funcionario mostró su preocupación por el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus en el AMBA y la "explosión de casos" en lugares como Formosa y Necochea. Asimismo, reconoció que "tal vez habría que haber empezado un poco antes con el rastreo", aunque remarcó: "Aprendemos de nuestros errores y de los errores de los demás. Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer". LOMAS: GABINETE CONTAGIADO El caso positivo de coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, desembocó en una ola de contagios al interior del gabinete de dicho municipio. Ayer se confirmó que al menos 5 de sus funcionarios dieron positivo tras realizarse el hisopado. Entre los contagiados se encuentran el secretario de Gobierno, Martín Choren; la secretaria privada del Intendente, Victoria Bourio; el director de Compras, Daniel Perfumo; el secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni; y el chofer personal del jefe comunal, Matías Urso. También se confirmó el caso positivo del vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti, quien el miércoles participó de una reunión junto a Insaurralde. En cambio, la esposa del intendente de Lomas de Zamora, la modelo y conductora Jéssica Cirio, informó ayer que el resultado de su hisopado fue negativo.



