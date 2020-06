Sobrevivir a la Crisis del Covid 19, el desafío empresario

Mauricio Rampone

Estamos en medio de una crisis sin precedentes en la historia económica argentina. Datos de un relevamiento de la UIA al cierre de abril, indicaban que el 55% de las Cìas de la muestra no producían. A su vez , del 45 % que mantenían ciertos niveles de producción, solo el 10% vendìa iguales volúmenes que antes de la crisis. Obviamente ante tamaño parate, las empresas han debido incrementar su endeudamiento para poder financiar costos fijos (fundamentalmente su personal ). Se calcula que el endeudamiento promedio del sector privado se ha duplicado respecto del existente a mediados de marzo. Esta situación es especialmente grave para las Pymes, que cuentan con muy poco o ningun fondeo para hacer frente a crisis, y que ya consumieron largamente su capital de trabajo, aùn con todas las ayudas que el estado ha suministrado. Se leen muchos artículos referidos a que de las crisis salen oportunidades, pero ese será un análisis posterior. Hoy se trata, simple y dramáticamente, de sobrevivir para cuando se pueda retornar a la actividad normal, o si lamentablemente no se puede seguir adelante, preservar los activos del negocio (mercado, equipos, capital humano) para maximizar su valor de salida. En este escenario las Pymes deben revisar su proyección financiera en forma permanente, para evitar perder el control de la caja, lo que puede llevar a que un negocio rentable en épocas normales, se transforme en insolvente y deba ser malvendido o liquidado con perjuicios inclusive para sus accionistas. Una herramienta sencilla es revisar la estructura de egresos operativos (pago de insumos, sueldos y cargas sociales, impuestos, alquileres y servicios, seguros y honorarios, servicios de deuda, etc), y en cada línea proceder con todas las opciones y alternativas de reducción posibles: Liquidar stocks con fuertes descuentos; revisar con nuestros proveedores las condiciones de pago (de nuestra supervivencia depende también la de ellos); suspensiones de personal dentro del marco de lo acordado por CGT, UIA y Ministerio de Trabajo el 27/4; acceso al subsidio ATP para el pago de sueldos promovido por el DNU 376; reduccion o Pago en cuotas de Cargas Sociales; alternativas y decisiones frente a los vencimientos impositivos, particularmente Ganancias e Ingresos Brutos; incluir pagos de impuestos dentro de los planes de pago vigentes; solicitar reducción de anticipos, tramitar certificados de exclusión de retenciones y percepciones; renegociacion de obligaciones derivadas de contratos, bajo los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor; postergacion de pagos de deuda financiera, rene-gociación de términos; entre otros. Una vez revisados los egresos y llevados al mínimo nivel posible, se comparan con las cobranzas proyectadas (si es que hay), lo que nos indicarà el déficit financiero a cubrir. En este punto habrá que detenerse y evaluar con què alternativas contamos para financiarlo: Inversiones lìquidas de la Companía, aportes de los socios, financiamiento bancario ( hoy hay disponibles líneas al 24% o líneas con avales de SGR a tasas muy atractivas), otras fuentes de fondeo. La relación entre el déficit mínimo proyectado y las fuentes de financiamiento con que se cuenta determinan el tiempo disponible: Este es el punto crucial del análisis: debe evitarse que la vorágine del "día a día" (o inclusive factores emotivos) nos dejen sin alternativas. Si la decisión del empresario Pyme es mantener la empresa, debe hacerlo a través de un proceso ordenado , donde conozca y evalue todas las opciones que dispone. Mauricio Rampone - Contador Publico (UBA) - Director de empresas - mauricio.rampone@gmail.com

Sobrevivir a la Crisis del Covid 19, el desafío empresario

Por Mauricio Rampone

