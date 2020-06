P U B L I C







Arturo Remedi

La normativa dice una cosa pero la realidad es otra. En Campana, la mayoría de los comercios, no solo los barriales y de proximidad como dice lo ordenado por el gobierno, están abiertos. En las avenidas comerciales la actividad es prácticamente normal. En un rápido relevamiento realizado a media mañana del lunes de esta semana pude verificar que, por ejemplo en la avenida Rocca casi Güemes, un importante comercio de telas, ropa interior, blanquería, etc.; atiende desde la puerta. La zapatería de damas igual, la de accesorios y bijoutiere, la de celulares, la de ropa deportiva y zapatillas, la librería y juguetería totalmente abierta, también otra de articulos deportivos. Del otro lado de Güemes para el lado de la Plaza E. Costa está abierta la casa de electrodomésticos, la de bijoutiere, otra de ropa y bijou, la perfumería, y otra más de ropa. Cerca de 25 de Mayo esta abierta (con turno) la óptica, la joyería, una de ropa al lado de la de venta de electrodomésticos de esquina De Dominicis (que también está abierta), otras dos de ropa deportiva y Farmacity que vende cosméticos también abierta. La tienda de carteras y zapatos frente a la plaza y el comercio de fotografía de calle 9 de Julio, entre Varela y Sarmiento, también atienden. En Av. Varela en tanto, en la esquina con Liniers, la gomería, el taller de radiadores, un comercio que vende masas y facturas, otro de repuestos de autos, un taller mecánico , y la Lotería atienden al público. En Del Pino y Varela el comercio de casas prefabricadas, el banco Santander, un taller de electricidad del automóvil y la ferretería están abiertos. En la esquina con Salmini e inmediaciones un comercio de material eléctrico, una papelera y el de casas prefabricadas , una veterinaria, alarmas para autos, una carpintería y mueblería, una de ropa, se encuentran atendiendo. En la esquina de Varela y Perón-Balbín un bazar- regalería, la Lotería, una carnicería, la pinturería, la verdulería, la heladería, un kiosco grande con juguetería, una fiambrería - quesería, un comercio de accesorios para celulares otra mueblería, repuestos del automotor, comercio de control remotos y electrónica, todos atienden. También se encuentra abierto Megastore y el shop de la Shell. A pesar que en esta última un cartel indica que se debe mantener distancia y no descender del auto, había cinco personas pidiendo en el mostrador y otras tres tomando café con medias lunas adentro en la barra aledaña. Ninguna de estas personas tenía tapabocas colocado. El panorama es similar en Av. Mitre entre Balcarce y la Plaza E. Costa, así como en Bv. Sarmiento entre 9 de julio y Av. Perón. A mayor cantidad de contagios, mayor apertura de comercios Lo que se consigna aquí es el panorama de conjunto dentro del cual hay actividades autorizadas y otras que están en una suerte de gris, con las persianas a medio abrir, atendiendo desde el interior y con gente haciendo cola en la puerta. No se pretende aquí hacer un análisis pormenorizado sobre si cada negocio abierto lo hace de acuerdo a lo dispuesto por el DNU ajustado a la Fase 3 de la cuarentena, sino señalar la debilidad con que se aplica el decreto y las posibles consecuencias sobre la salud que puede traer esto. Por otro lado es indudable que no hay inspección por parte del municipio o por lo menos los resultados no se ven. Para decirlo con otras palabras no resulta coherente con el sostenido aumento de contagios en Campana, en el resto de la región del conurbano y muy especialmente en CABA abrir casi todos los comercios y producir una flexibilización de hecho de la Fase 3. Esto sin contar la salida masiva de corredores nocturnos en Buenos Aires ocurrido también en estos días. Se debe tener en cuenta al analizar la situación que la apertura de una rama comercial (pongamos por ejemplo Agencias de Seguros) no se da en el vacío, sino dentro de un contexto en que ya la mayoría de la actividad está funcionando por tanto se debe ver el conjunto. Por ejemplo si en un edificio de 30 oficinas se habilita una de ellas con cuatro empleados que podría parecer ínfim, se debe tener en cuenta que si se aplica ese criterio a todas las otras oficinas puede llegar abarcar a 120 personas en forma directa y a otras miles en forma indirecta (transporte , proveedores , clientes etc.). Con la apertura de casi todos los comercios del centro de Campana ocurre lo propio. El discurso oficial incentiva la ruptura de la cuarentena Pero esto ocurre también debido al aliento que da el discurso oficial local. En efecto, el Intendente Abella en la reciente apertura del bloqueo de Av. Varela cerca del Arco aseguró que "la ocupación de camas (en Campana) es muy bajo "y "que si la cantidad de camas y la capacidad sistema de salud mantiene la posibilidad de atender a los contagiados, no hay que volver atrás con la apertura, si no habría que esperar hasta que aparezca la vacuna y cerrar el país" Este es un concepto erróneo ya que la experiencia exitosa de Argentina con la aplicación de una cuarentena estricta ha permitido a la mayoría del país, cerca del 85 %, avanzar y estar en Fase 1, es decir dejar atrás el aislamiento y estar solo en distanciamiento. Pero para ello debieron pasar varios días sin nuevos contagios, cosa que no ocurre en Campana y mucho menos en el AMBA, en la cual durante esta semana se rompieron récords de contagios todos los días. Para entender mejor de lo que hablo Los contagiados al 13 de mayo en pcia de Bs. As según el informe matutino del Ministerio de Salud fueron 96. El mismo informe al 13 de junio indica 565 casos Los contagios se multiplicaron por mas de 5. En Campana a mediados de mayo contábamos con 7 casos de COVID-19. El 13 de junio con 72 , los casos se multiplicaron por 10.

Una cuarentena muy relajada en semanas de gran aumento de contagios

Por Arturo Remedi

