Les hablamos con el corazón y nos respondieron con el bolsillo

El viernes el Municipio de Campana tuvo un sincericidio, justificó la ordenanza fiscal e impositiva mirando su propio ombligo sin pensar en nuestros vecinos y en nuestros comerciantes, emprendedores y pymes. Incluso su ambición recaudadora es tan voraz que hicieron una Asamblea trucha y las normas que trataron violan la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. El viernes, como en todos los días previos, intentamos ser la voz de la mayoría de los vecinos que entendían que éste no es el momento de un aumento general de tasas, porque la situación económica no es la mejor. Nuestra intención fue ponernos en el lugar de todos aquellos que están pasando un mal momento. Los informes de economía dicen que 8 de cada 10 argentinos tiene deudas, sólo para mencionar un dato. El municipio se cansó de decir que ellos no podían trabajar con los precios de las tasas del año 2017, y que el Municipio necesitaba aumentar para poder brindar los mismos servicios que antes. Ahora la realidad es que en este momento tienen guardias mínimas en la mayoría de los servicios municipales, y muchos ni los brindan, con lo cual el aumento podría haber esperado sin ningún inconveniente. En definitiva, su único argumento fue económico y que el bolsillo de los funcionarios públicos municipales se ve que les importaba más que cualquier otra cuestión que nosotros les podíamos señalar para tratar de hacerles ver, el sentimiento actual de muchos campanenses que hoy se sienten decepcionados , por un Municipio que está de puertas cerradas; con una Secretaria de Desarrollo que -en este momento-, el más difícil para los campanenses en materia humanitaria desde que tengo uso de razón, otorga un teléfono de línea de 8 a 12 que nadie atiende, y tenés que llegar a los funcionarios o punteros amigos para tratar de conseguir una respuesta alimentaria en tiempo y forma. Volviendo a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, lo que hizo el municipio el viernes fue decepcionante; incluyendo a tres mayores contribuyentes suplentes sin el debido procedimiento que requiere la Ley Orgánica de las Municipalidades. Así logró un quorum y la mayoría que requiere este tipo de normas, que no hubiera conseguido si no hacía esta tamaña maniobra ilegal. Para que se entienda, todos los miembros titulares como suplentes de la Asamblea de Mayores Contribuyentes se nombra en una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante por voto de la mayoria. Ser mayor contribuyentes es una carga pública, con lo cual si el titular no puede participar de la Asamblea debe renunciar y/o justificar su ausencia en la Asamblea, y cuyo tratamiento debe hacerse en otra sesión especial del HCD para aceptar la renuncia o aceptar la justificación de la ausencia; y nombrar sus reemplazantes.- Estamos hablando de una institución que fue creada por la Constitución Provincial para evitar abusos de los Municipios en la creación y/o aumentos de tasas municipales; sin embargo, estos valores no han sido tenidos en cuenta por el Municipio, quien no tiene ningún límite cuando de recaudar se trata. Es más, ningún concejal opositor sabe si éstos mayores contribuyentes renunciaron o tenían algún tipo de justificación. La Presidente del HCD nunca nos informó que procedimiento seguiría para darle validez a la Asamblea, ni tampoco nos convocó a los presidentes de los bloques para informarnos que había titulares que no fueron. El viernes a la mañana fui a ver todas las notificaciones realizadas para la Asamblea, y obviamente los números no le alcanzaban para tener quorum propio ni para aprobar las normas porque necesitaba 21 votos en total, y al viernes a la mañana sólo tenía 8 mayores contribuyentes titulares notificados (fuera de término) y eso no le hubiera alcanzado. Por otra parte, el Frente de Todos tampoco llevó todos sus mayores contribuyentes a la Asamblea, le faltó uno y otro se fue antes de votar, y el Municipio reemplazó al ausente opositor como se le ocurrió a la Presidente del HCD sin consultarlo con los demás bloques y utilizó para agrandar más la diferencia de votos propios. Como este error del Frente de Todos -de omitir traer los mayores contribuyentes- ya se repitió en 2016 favoreciendo al oficialismo las modificaciones de las tasas, también quedará la duda de si el faltazo del mayor contribuyente y de una concejal sobre la hora no son también omisiones colaboracionistas con el Intendente para que pueda aprobarla como de hecho sucedió en 2016 y 2017. Obviamente aprobar el aumento de todas las tasas municipales, y delegar todas las facultades en la Agencia de Recaudación Municipal en la balanza del gobierno, fue más importante que ponerse en el lugar de los ciudadanos. Cuantos intereses habrá detrás de todas estas iniciativas que no tuvieron reparos en continuar a pesar de todos éstos cuestionamientos; y sobre todo, a pesar del momento que estamos viviendo con la pandemia y la situación económica del país. Las Ordenanzas aprobadas tienen aspectos positivos y negativos. Como positivo vemos que se trate de alcanzar con más impuestos a los exportadores, que son los que tienen mayor capacidad contributiva, y algunas reducciones de algunas alícuotas de la Tasa de Seguridad e Higiene. Pero por otro lado la reforma fiscal tiene muchos aspectos que van a tener un impacto negativo en su actividad económica. Aumentos significativos en la Tasa de Alumbrado Público para las empresas PYMES; todas las Habilitaciones se encarecen sensiblemente al punto de desincentivar la inversión en Campana. Los Derechos de Construcción tienen grandes aumentos. Se aumentan muchos mínimos de la Tasa de Seguridad e Higiene tiene muchos aumentos, incluso actividades actualmente paradas, como el caso de los lugares bailables, cafés y bares, canchas de futbol y padel, etc. Los pequeños contribuyentes serán afectados por el aumento de las patentes de las motos que podrán llegar hasta el 3500% anual, aumento de los trámites municipales, los derechos de cementerio y fundamentalmente, la Tasa de los Combustibles (casi 200%). Incluso las nuevas tasas ambientales creadas que afectan a todos los consumidores que pagarán en ventas mayoristas y minoristas de botellas, pañales, tetrabrick, aerosoles, latas, entre otras. Por último, la ordenanza cuenta con 40 delegaciones expresas de facultades que son del HCD para que la Agencia de Recaudación pueda fijar coeficientes correctores, determinar quiénes van a pagar (sujetos pasivos), establecer exenciones y regímenes de promoción, y lo más grave, desviar fondos afectados de educación, salud y seguridad hacia otros destinos. En Campana, la presión impositiva podrá ser total con estas normas y la Agencia de Recaudación aprobadas, habrá que ver hasta donde se anima este Municipio a utilizarla, porque el antecedente de aprobarla vulnerando todos los procedimientos y normas superiores, pone sobre la mesa cuáles son sus valores y límites.

Les hablamos con el corazón y nos respondieron con el bolsillo

