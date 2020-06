La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Anecdotario local

Por Arq. Jorge Bader













Jorge Bader

La conformación de nuestra ciudad es el resultado del aporte gradual de los sucesivos propietarios cuyo corolario se da al momento de la aparición de la familia Costa. Quiero recordar que mi objetivo es analizar desde la historia cómo llegamos a tener este perfil urbano, esta estructura y este desarrollo territorial. Nada es por casualidad, sino por consecuencia de las distintas circunstancias históricas y fiel a lo que expresé en inicio, cada propietario de la tierra desde sus orígenes nos ha ido dejando su impronta marcando un destino casi irreversible. Ya vimos cómo se generó nuestro nombre, luego cómo se estructuró un eje circulatorio y se instaló la actual Prefectura, huellas de nuestra historia consolidadas al día de hoy. Antes de seguir con el análisis de la conformación de nuestra ciudad, y su territorio, quisiera hacer un pequeño punto y aparte, en el inicio de estas notas hablé de un artículo publicado en "Caras y Caretas", una revista emblemática de nuestra historia. Hice mención a Juan José De SoizaReilly, periodista muy famoso por aquellas épocas. En ese artículo se hace una semblanza de los Costa, indudablemente por referencias y anécdotas seguramente contadas por la familia a periodista ya que Luis y Eduardo Costa deben haber fallecido a fines del 1800, casi 1900, y el artículo es del 1930 aproximadamente. Pero al parecer De SoizaReilly se debe haber sentido muy impactado por la evolución de nuestra ciudad, identificada como el centro de un desarrollo inusual para ese tiempo. Indudablemente los números de la época abonaban su teoría, el puerto de Campana estaba en plena actividad, la aduana era una de las más importantes de la Argentina, en virtud de la exportación agro ganadera, y el desarrollo industrial petrolero era una fuente de producción creciente. De SoizaReilly cronista de nuestra historiA Dice en el artículo con la vehemencia literaria típica de SoizaReilly, "su aduana es la tercera del país. Anualmente recauda término medio ocho millones y medio de pesos. Su puerto es magnífico. Pueden entrar en él, buques de todos los calados. Cuando el río baja y los puertos vecinos carecen de agua, el de Campana no pierde profundidad. A menudo, los comerciantes de Zárate deben valerse del puerto de Campana para cargar o descargar sus mercancías. Las grandes destilerías de petróleo han convertido a la ciudad en la nueva Mánchester. El 65% de la nafta que se produce en el país sale de allí". En este sintético, pero más que expresivo párrafo está definido el perfil de nuestra ciudad desde sus inicios. Según la versión publicada por SoizaReilly, la estancia habría sido adquirida en su origen por don Braulio Costa, padre delos hermanos Luis y Eduardo, quienes la heredan posteriormente, luego de una compleja historia que envuelve a su padre en intrigas y persecuciones políticas. Sin embargo, en el libro Reseña del Instituto Agrario Argentino, en el capítulo VII dice que los hermanos Costa, compran la hacienda y arriendan la estancia a su ultimo propietario heredero Ladislao Federico Martínez Castro por un plazo de seis años, en el año 1855, y antes del vencimiento de ese contrato el 4 de diciembre de 1858 firman la escritura de compra del territorio. En fin, este será un tema de debate de los historiadores. Según la crónica, estos hermanos eran muy unidos y compartían la pasión por esta tierra. El paso por los anteriores propietarios, posteriores al presbítero Escola, fue transitorio y no dejó una impronta en nuestra traza. La llegada de los Costa a Campana, fue determinante en varios aspectos. Antes de la decisión de fundar un pueblo Luis Costa se instaló con la intención de hacer producir esta tierra. Dice De SoizaReilly, "Don Luis edificaba mentalmente sus trabajos futuros…era la savia silenciosa con que crece el maíz en el choclo". Más allá del color literario de la cita, me interesa recordar que los responsables de nuestro desarrollo inicial fueron los dos hermanos Costa. Las crónicas reflejan más la historia de Eduardo, porque innegablemente era una figura pública.Según ese mismo artículo, "Don Eduardo, llego a desempeñar altas magistraturas, con Mitre fue Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, con Pellegrini, Ministro de Relaciones Exteriores, y con Sáenz Peña, otra vez Ministro de Justicia, y por fin, y hasta su muerte ocurrida el 1897, ocupó el cargo de Procurador de la Nación". Pero la mentalidad productiva y el control de la gestión local estaba cargo de Luis Costa quien tenía en claro al parecer todo lo vinculado a la producción y explotación agro ganadera y posteriormente industrial. Un suelo irregular Hecho este paréntesis retomo lo que pretendo sea el centro de este análisis sobre la conformación de nuestro territorio. Con la familia Costa el perfil de la estancia ya no era un simple suelo para la explotación primaria de ganado de distinta especie sino una oportunidad de transformar activos y entrar en el concierto internacional, a través de la exportación de productos primarios y valor agregado. Esta acción empieza a definir un modo de ocupación del suelo. Y acá quiero hacer una observación de carácter topográfico. No había mucho suelo tan apto para la ocupación con las actividades de faena, carga y exportación portuaria. La cuña de suelo estable era un triángulo con un vértice concentrado en un sector muy acotado. Hacia el Norte había un gran sector de bañado conformado por el estuario del arroyo de la cruz, y hacia el Sur, un bajo inundable. El sector útil de suelo relativamente firme a pesar de su cota baja y cercana al perfil del río no era superior a los 1200 metros, y eso se constata en las altimetrías de Chapeau-rouge, el Ingeniero y Agrimensor que diseño y trazó nuestra ciudad, quien marca un perfil de barranca sinuosa, donde al momento del trazado de la ciudad plantea una proyección teórica de continuidad de las manzanas, esperado en un futuro, pero de difícil materialización en el inicio de nuestra historia. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

