Vicentin y el zorro libre en el gallinero libre

La empresa Vicentín provoco el default más grande en la historia del mercado agroexportador argentino: La deuda total es de $99.345,2 millones o sea unos U$S 1500 millones. La deuda comercial, $25.656.961.525,51 es con 1895 productores y cooperativas que le entregaron granos y nunca cobraron; y con 586 proveedores de bienes y servicios. La deuda financiera es de unos $63 mil millones, de los cuales el principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, con unos $18 mil millones. Y en la cola hay 35 bancos más, entre ellos el Banco de la Provincia de Buenos Aires con $1800 millones, y otros $40 millones se reparten entre entidades locales y del exterior. Además, está la Asociación de Cooperativas Argentinas con $4400 millones, o la Afip con $1600 millones. Todos estos son montos denunciados en la causa que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nro. 4 en lo Civil y Comercial de Reconquista, provincia de Santa Fe. Pocos días antes de dejar el gobierno Mauricio Macri, en noviembre del año pasado, la empresa Vicentin recibió créditos del Banco de la Nación Argentina, por $5.785,4 millones (unos U$S 95,5 millones) en pagos diarios entre el día 8 y el 26 de ese mes. Es de destacar que el área de control de créditos del banco había rechazado el otorgamiento por falta de solvencia de las garantías de la empresa y aun así el Directorio del banco presidido por Javier González Fraga, y que respondía al gobierno de Macri, siguió adelante con la erogación. Por ello se hallan hoy denunciados en la Justicia. Esos U$S 95 millones fueron utilizados para pagar supuestas operaciones de venta de granos a la subsidiaria de Vicentin en Uruguay, a su oficina (con 6 empleados) en Paraguay y a la empresa Narcadis que casualmente tiene domicilio en el frigorífico Frías también propiedad de Vicentin, mediante maniobras de subfacturación de exportaciones y simulación de las mismas que incluyen el traslado de barcazas vacías desde Paraguay a la Argentina simulando venta de soja importada por Vicentin a nuestro país y luego exportada. Todas estas maniobras se supone fueron realizadas para fugar millones de dólares de Vicentin al exterior (incluso a una cuenta off shore en Panamá), están denunciadas en la justicia. Diez días después del último desembolso del Banco Nación, durante el mes de diciembre, Vicentin declara la cesación de pagos por "estrés financiero". Entre este hecho y la convocatoria de acreedores de fines de febrero de este año, se desprende de varios activos, lo que también esta denunciado en la justicia penal y consta en el expediente de la convocatoria. Vicentin es una empresa argentina con 90 años de trayectoria comercial, y ocupa el sexto lugar como exportador de granos, oleaginosas, soja y aceite. Es la más grande de capital nacional en un rubro dominado por empresas trasnacionales como Cargill, Dreyfus y Bunge, líderes del sector que se halla concentrado y funciona como un oligopolio que determina la formación de precios en diversos productos incluidos los agroquímicos. Además, tiene dos terminales portuarias, es la principal productora de biodiesel del país, y se dedica también a la actividad frigorífica, de algodón y vitivinícola Es un secreto a voces que varios grupos económicos extranjeros, entre ellos Cargill y Dreyfus, con la máscara del grupo financiero Vila- Manzano, están detrás de la compra y desguace del complejo productivo, lo que dejaría sin pago a los productores acreedores y a la mayoría de los bancos, para quedarse luego por con los activos más importantes de Vicentin a la mitad de su valor, provocando una mayor concentración en el mercado de los granos y sus derivados; además de la quiebra de los más de 1800 pequeños productores y cooperativas acreedoras están al borde del colapso al no poder afrontar sus obligaciones de pago. Ni hablar de la suerte de los más de 7 mil empleados que suma la firma. En este contexto es que el gobierno nacional toma la decisión de intervenir el concurso y anuncia la elevación de un Proyecto de Ley para la expropiación de Vicentin. Quienes creemos en una Democracia Social con activa intervención del Estado; en un capitalismo con una cara más humanista (que no sea sólo un mecanismo para que tengamos cada día más ricos, mucho más ricos y más pobres mucho más pobres); y apostamos a nuestros pequeños y medianos productores y cooperativas, no podemos menos que estar de acuerdo con esta iniciativa, que seguramente podrá ser mejorada en cuanto a las formas y que se toma en un caso excepcional, poniendo a la empresa concursada en la órbita de YPF Agro: una empresa de capitales mixtos, con experiencia en el área y que funciona en forma eficiente. El radicalismo cree fervientemente desde su nacimiento en la intervención del Estado para fomentar el desarrollo y con él, la igualdad de oportunidades. Los gobiernos de Yrigoyen con la creación de YPF y de Illia, con la ley Oñativia de medicamentos que limitó a los laboratorios extranjeros o la anulación de contratos petroleros que renacionalizó la exploración, explotación y producción de petróleo, son algunos ejemplos de ese principio rector. Pero más allá de cualquier mirada partidaria y pandemia mediante, vemos particularmente como Europa (léase Alemania, Francia, Italia y siguen las firmas) surge la necesidad de intervención del Estado para salvar actividades estratégicas y derechos fundamentales, asuntos que el capitalismo salvaje a la hora de maximizar beneficios no puede o no quiere atender. No podemos hacernos los distraídos, ni defender por acción u omisión los intereses especulativos de los más poderosos frente a los de los ciudadanos comunes. Seguramente, deberán ser atendidos los reclamos por garantías en el buen funcionamiento de esta intervención, y la participación de los productores, como así el contexto legal de las medidas adoptadas. Pero, sin lugar a dudas, la decisión del gobierno pone un límite al zorro y da una clara señal de que las gallinas libres deben ser protegidas con un Estado alerta y eficiente, que vele por el bien común. Como decía Raúl Alfonsín: "No existe la libertad sin justicia social, es la libertad del zorro libre, en el gallinero libre, para comerse a las gallinas libres". Alberto Giordanelli - Espacio de Pensamiento Alfonsinista

