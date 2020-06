La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Este lunes 15 no habrá recolección de residuos







La suspensión del servicio se debe al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa que el lunes 15 no habrá recolección de residuos dado el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora el 17 de junio. En este sentido, tampoco se contará con el servicio del barrido de calles, ni retiro de montículos. Conforme a ello, se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. Agrotécnica Fueguina retomará el servicio con normalidad el martes 16. SÁBADOS SIN RECOLECCIÓN También se recuerda a los vecinos que el servicio de recolección nocturna de los días sábados se pasó para los días domingo a partir de las 20. La modificación del cronograma rige desde el mes de mayo como parte de la reorganización del trabajo de recolección con el objetivo de seguir cuidando la salud de los empleados en la emergencia sanitaria por el COVID-19.



