Mientras la periodista Paula Bernini entrevistaba en vivo al dueño de la bicicletería Vagus Bikes, al pie de la pantalla decía que en nuestra ciudad volvía a la normalidad y no había infectados con COVID 19. La Municipalidad salió a aclarar en su Facebook que no hay flexibilización.

Vecinos y transeúntes ocasionales vieron con sorpresa cómo el colectivo de TN se estacionaba sobre la Av. Varela y Bertolini, lo que generó una pequeña aglomeración frente a la bicicletería Vagus Bikes.

Fue entonces que la periodista Paula Bernini salió en vivo entrevistando al comerciante, quien se remitió a explicar cómo abre en horario reducido y las medidas de seguridad con las que se manejaba, al tiempo que estallaba las redes sociales de la ciudad dado que mientras transcurría la entrevista, un zócalo versaba: "Un país volviendo a la normalidad - Campana no tiene casos y flexibiliza la cuarentena".

La periodista había finalizado la breve entrevista, y ya en la vereda dispuesta para cerrar el móvil, fue abordada por el ex concejal Carlos Gómez quien le dijo al aire que no era verdad que en Campana no había casos y Bernini le ofreció el micrófono para que se explayara: "Hay 35 casos, 33 recuperados y 4 fallecidos. Estamos viendo en la televisión que dicen que no hay casos de Corona Virus". "¿Pero es verdad que hace rato que no están surgiendo nuevos casos?", preguntó la periodista. "No, todos los días desde el municipio dicen que aparecen 2 ó3 casos. Todavía no llegamos al pico…". "¿Y por qué flexibilizaron la cuarentena?" repreguntó. "No es que flexibilizaron. La gente sale, y acá hay negocios que abren porque tienen permiso, y otros abren igual. Esa es la realidad. No hay control", dijo Gómez, dio media vuelta y se fue.

También participó otra vecina que apoyó los dichos de Gómez, y Bernini, incómoda, señaló al aire: "Esto es buenísimo. Hay que aclararlo, hay casos controlados. A veces hay días que no aparecen los casos, y lo que nos están diciendo es que desde el Municipio dicen que hay 35 casos… yo no dije que sea zona blanca, sino que no aparecían casos de Coronavirus positivos. Por eso la flexibilización" para luego despedirse de los periodistas en el estudio del canal.

Las repercusiones del episodio fue tal, que a los pocos minutos la municipalidad salió a aclarar en las redes: "Ante los dichos de la periodista Paula Bernini en un móvil en vivo que realizó esta tarde el canal de noticias TN en nuestra ciudad, desde el municipio se le aclaró a la periodista la realidad de los casos activos que tenemos y que no existe flexibilización alguna de la cuarentena".

Más tarde, Gómez publicó en su propio muro junto al video de la entrevista: "Vecinos no podemos dejarnos mentir en nuestra propia ciudad. Lo estaba viendo como vos en la tele, pero no me gusta que me mientan. Por eso fui. (Esto es para los que dicen desconfiando sobre qué hacía ahí)".