El IPS no pasará a la Anses

Edición del domingo, 14/jun/2020







Así lo señaló Soledad Alonso, luego asistir en La Plata a la reunión de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados bonaerense, en la que el titular del organismo descartó cualquier intención de "armonización" con la ANSeS. La reunión tuvo lugar en la legislatura provincial y su objetivo fue despejar dudas y tensiones sobre la supuesta "armonización" de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, lo cual implicaría la entrega o pase de esa caja al ANSeS. "A mediados de mayo, el titular del IPS, Eduardo Santin, tuvo una reunión con todo nuestro bloque por este tema, y el encuentro con la Comisión de Previsión Social en la que soy vocal fue la semana pasada. En ambas oportunidades nos aseguró no se está pensando en entregar el IPS ni pasarlo a la ANSeS", comentó Alonso. En ese sentido, la diputada provincial de nuestra ciudad recordó que durante 25 años el IPS estuvo en equilibrio, pero que durante la gestión de la gobernadora Vidal "se lo desfinanció intencionalmente, congelando las vacantes por lo cual bajó la cantidad de trabajadores aportantes; y luego liquidando todas las letras previsionales que poseía el IPS por un valor de $14 mil millones, que aportaban unos $2 mil millones en carácter de intereses". El resultado de esas medidas fue que en 2019, encontró al IPS con un déficit de más de $20.000 millones. "Pero no fue una estrategia aislada. Cambiemos también desfinanció a la ANSeS, por ejemplo, dilapidando el Fondo de Garantía de Sustenta-bilidad. Lo que la gente tiene que saber es que el objetivo de fondo de la gestión neoliberal era quebrar el sistema para justificar la vuelta al nefasto régimen de las AFJPs", dijo Alonso. Remitiéndose a los dichos de Santin durante la reunión en la comisión, Alonso detalló: "Entre 2015 y 2019, maliciosamente se congelaron las vacantes, impidiendo que se avanzara con la carrera administrativa; se promovió la contratación en el empleo público provincial y municipal bajo la figura del monotributo que aporta al sistema nacional. Esta decisión, además de precarizar el trabajo, desfinanció la caja provincial. Como si eso fuera poco, se hizo circular un proyecto de reforma de la ley del IPS que hacía perder a los trabajadores sus conquistas, generando una avalancha de jubilaciones frente al pánico de perder esos derechos".

