Ortega se manifestó a favor de la expropiación de Vicentín







"No es una decisión compulsiva: la empresa entró sola en default, y no parece razonable entregar semejante activo estratégico a manos extranjeras y además a precio de remate", señaló el gremialista alineado con la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT. "La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT celebra la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín, así como pondera la iniciativa para que el parlamento determine su expropiación", señala un reciente comunicado emitido por la Corriente que, entre otros es integrada por el SECASFPI, gremio conducido a nivel nacional por el campanense Carlos "Toro" Ortega. Consultado al respecto, Ortega señaló sobre una eventual nacionalización: "No es una decisión compulsiva: la empresa entró sola en default, y no parece razonable entregar semejante activo estratégico a manos extranjeras y además a precio de remate". Vicentín es una empresa testigo en el mercado de granos y también en el mercado de cambios. La firma santafesina es una de las más poderosas exportadoras de cereales y derivados, un mercado fuertemente concentrado y que es la principal fuente de divisas genuinas del país. "Los empresarios que hasta ahora manejaron la cerealera, la endeudaron en más de 1.300 millones de dólares, la dejaron en concurso preventivo de acreedores y en una virtual situación de quiebra. Tal estado de cosas hace peligrar la continuidad laboral de 7 mil trabajadores y de 3 mil productores agropecuarios que proveen a la empresa", agrega el documento de la Corriente. En ese sentido, Ortega se explayó: "Lo pudimos hablar esta semana con las autoras del proyecto, la senadoras Sagasti y Sacnun. El caso tiene muchas aristas, incluyendo el inexplicable endeudamiento por $1800 millones con el Banco Nación mientras lo manejaba el macrista González Fraga; además de las fundadas sospechas de fuga de capitales y de malversación de declaraciones juradas en sus exportaciones que la Justicia deberá investigar… Estamos hablando de concretar el salvataje de una empresa estratégica para el interés nacional y de salvaguardar miles de puestos de trabajo, es también un paso hacia la soberanía alimentaria. Los fundamentos de esta expropiación coinciden con muchas de las ideas plasmadas oportunamente en el Programa de 27 Puntos que los gremios de la Corriente suscribimos en agosto de 2016", concluyó.

