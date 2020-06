Ludovico Grillo, director de la Escuela Técnica Roberto Rocca, habló con La Auténtica Defensa sobre el desafío de encarar un proceso de selección de ingresantes a distancia. Y subrayó que el Curso de Integración, una de sus etapas, brinda herramientas que les servirán a los alumnos independientemente de la modalidad educativa que terminen eligiendo. Son los últimos días para anotarse al proceso de ingreso 2021 de la Escuela Técnica Roberto Rocca, en cuyo Curso de Integración -que arranca esta semana- se juega la oportunidad no solo de lograr una de las 60 vacantes disponibles, sino también de fortalecer los contenidos educativos necesarios para el salto al nivel secundario sin importar la modalidad escogida. El proceso de ingreso es totalmente gratuito y por primera vez en la historia de la ETRR será a distancia. "El curso es un repaso de los contenidos de matemática y lengua para todos los chicos que estén en sexto año de la primaria, sin importar de la escuela que vengan. El objetivo, además de la selección de los nuevos ingresantes, es que completen las herramientas necesarias para el secundario y darles la tranquilidad a su familias de que están preparados para afrontarlo", explicó Ludovico Grillo, director de la ETRR, en diálogo con La Auténtica Defensa. Debido a las restricciones obligadas por la pandemia, la mayor parte del Curso de Integración será online. Las clases de contenidos y apoyo se dictarán vía la aplicación Google Classroom, mientras que los trabajos podrán ser presentados por email o en copia papel a ser retiradas y entregadas en la sede de la Escuela (Panamericana Colectora Sur 2525) o puntos a informar. En ese sentido, es importante recordar que no solo determinará el acceso a una vacante la performance en el examen final que se tomará en octubre: también será diferencial el progreso demostrado a lo largo del curso y el esfuerzo volcado en los trabajos y sus eventuales correcciones. "Hacia el fin del Curso invitaremos a 60 chicos cuyos perfiles se corresponden mejor a lo que consideramos se necesita para cursar en la ETRR: no solo nivel académico, también constancia, responsabilidad, ganas de aprender y gusto por lo técnico, que son aspectos importantes para poder sostener durante 7 años una escuela técnica de doble jornada", precisó Grillo. La Escuela se viene preparando desde hace meses para lo que será el Curso de Integración a distancia. Las clases online serán semanales y estarán divididas: 1 hora para abordar los contenidos y otras 2 para despejar dudas. También están previstas clases optativas de consulta los días sábados y, si se flexibiliza la cuarentena, talleres de introducción a la Educación Técnica en septiembre. En el medio habrá dos semanas de receso coincidentes con las vacaciones de invierno, todavía a definir por las autoridades estatales. Todos los docentes que participan en esta instancia del ingreso son de la Escuela o tienen experiencia trabajando en Cursos de Integración anteriores. Grillo indicó que "el Curso tiene una pedagogía algo distinta a la clase tradicional, apoyada en la resolución de situaciones problemáticas para enganchar al alumno". Por eso, apuesta al desafío de "transmitir interés en la modalidad a distancia, despertando la curiosidad y motivando una evolución". Este año se suma al trabajo el equipo de ExtraClase, el programa de fortalecimiento educativo en escuelas primarias que desarrolla Tenaris, profesionales acostumbrados a la enseñanza y acompañamiento pedagógico de chicos de 6º año. La ETRR cuentan con un amplio sistema de becas gracias al apoyo de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca. "Eso nos permite que la decisión de venir a la escuela no sea una cuestión más de querer que de poder", manifestó Grillo. "De todas formas, en esta instancia no nos centramos tanto en la invitación a ser parte de la Escuela al final del Curso, sino en que las familias de la comunidad aprovechen para que sus hijos adquieran las herramientas necesarias de cara al secundario. El salto de un nivel a otro siempre es complejo y queremos que cuenten con los mayores recursos para superarlo", concluyó.



PROCESO DE INGRESO ETRR 2021 Inscripción: hasta el 15 de junio en www.tecnicarobertorocca.edu.ar/cursodeintegracion Curso de Integración: comienza el 16 de junio. Las clases serán online. Los trabajos pueden entregar a través de email o en papel. Examen Final: sábado 10 y/o sábado 17 de octubre. Invitación de ingreso: la nómina será publicada el viernes 6 de noviembre en el sitio de la escuela. SOBRE LA ETRR La Escuela Técnica Roberta Rocca es parte de una red de establecimientos educativos técnicos iniciada en Campana en el año 2013. Su objetivo es brindar a la comunidad la posibilidad de acceder a una educación técnica de calidad y contribuir a la igualdad de oportunidades, ofreciendo formación en las especialidades de Electromecánica y Electrónica de nivel secundario técnico. Además, trabaja en conjunto con las autoridades y entidades educativas para complementar y fortalecer el sistema público.

Proceso de Ingreso 2021:

"El Curso de Integración es una gran oportunidad de prepararse para el secundario"

