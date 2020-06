La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Accidente y quebradura expuesta en el barrio Siderca







Ramas acumuladas en el cantero central de la Av. Bellomo dificultan la visibilidad y contribuyeron en el accidente. Lucas Peña fue trasladado de urgencia por el SAME con una quebradura expuesta de su tobillo izquierdo luego de protagonizar un accidente en la Av. Bellomo y Barnetche, en el barrio Siderca. Según testigos del lugar, Peña se trasladaba a bordo de una moto Corven 250 por Bellomo cuando fue embestido por un Citroën C3 que ingresaba a la avenida por Barnetche. Un montículo de ramas sobre el extremo del cantero central, que dificulta la visibilidad, contribuyó al accidente. Familiares de Peña, ya en el lugar, se lamentaban de la mala suerte del hecho: hacía tres meses que no utilizaba la motocicleta y salió a rodarla un poco para que no se quede sin batería ya que su intención era venderla en los próximos días. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 3, y dada la gravedad de las lesiones de Peña, también Policía Científica.

Antes de trasladarlo, los profesionales del SAME inmovilizaron la pierna de Peña con una bota inflable.

#Dato accidente con quebradura expuesta, barrio Siderca. Una Corven 200 chopera por Bellomo y un Citroën C3 por Barnetche. La montaña de ramas en parterre impedía la visibilidad. Joven con lesión en el tobillo, inmobilizado con férula inflable, trasladó SAME 3, CP zona 8 pic.twitter.com/iOJHe8T3U6 — Daniel Trila (@dantrila) June 13, 2020

