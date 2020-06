Efemérides del día de la fecha, 14 de junio

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005, en este día se conmemora el nacimiento del médico austríaco Karl Landsteiner que, en el año 1901, descubrió los grupos sanguíneos A, B y O. Asimismo, en esta jornada se agradece a los donantes por su acción altruista y se remarca la importancia de donar sangre para salvar vidas. Este año la campaña es "La sangre segura salva vidas" y, acompañada por el lema "Doná sangre para que el mundo sea un lugar más saludable", tiene el objetivo de incentivar a las personas a donar sangre e insta a los Gobiernos a reforzar los programas nacionales de donación de sangre. Ante el brote de Covid-19, la donación de sangre cobra más relevancia por lo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Clarissa Etienne, manifestó: "detener las donaciones no es una acción aceptable en este momento. Debemos encontrar la forma de garantizar que las donaciones de sangre continúen sin interrupciones y sean seguras tanto para el donante como para el receptor". FALLECE JORGE LUIS BORGES Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto del año 1899 en Buenos Aires. Criado en el seno de una familia con aspiraciones literarias, alrededor de incontables libros, Borges comprendió que su destino era ser escritor a los 6 años. Dos años después, escribió su primera fábula, "La visera fatal", inspirado en un personaje de Don Quijote de la Mancha: "la idea de sentarse a escribir algo me parece un error; querer buscar un tema también. Hay que dejar que los temas nos busquen y nos encuentren, y hay que tratar de ser dignos de los temas." En el año 1914, la progresiva ceguera de su padre empujó a la familia a trasladarse a Europa en busca de un tratamiento. En ese entonces, se instalaron en Ginebra, Suiza, donde el incipiente escritor quedó fascinado con los libros de Victor Hugo y Voltaire. A los 20 años se mudó a España y empezó a publicar sus primeros poemas en diversas revistas. En el año 1921 retornó al país y fundó la revista "Proa" junto a un grupo de escritores. En el año 1923 publicó su primer libro de poemas "Fervor de Buenos Aires."Más adelante, le siguieron "Luna de enfrente" (1925) y "Cuaderno San Martín (1929)"; los ensayos "Inquisiciones" (1925), "El tamaño de mi esperanza" (1926) y "El idioma de los argentinos" (1928). No obstante, su consagración llegó en el año 1935 cuando publicó "Historia universal de la Infamia": "no tengo ningún mensaje. Cuando escribo, escribo porque tengo que hacerlo. No creo que un escritor deba meterse demasiado con su propia obra. Debe dejar que la obra se escriba."Otras obras destacadas son "Ficciones" (1944), "El Aleph" (1949), "Labyrinths" (1962) y "El libro de arena" (1975). Falleció en el año 1986 en Ginebra, Suiza. SE LANZA "IN YOUR HONOR" Un día como hoy en el año 2005, "Foo Fighters" lanzaba su quinto disco: "In your honor." Tras finalizar el tour de su anterior álbum, "One by One", la banda estadounidense decidió grabar un álbum doble, con un disco de puro rock y otro con canciones acústicas, por los 11 años del grupo: "veo a este álbum como el final de un capítulo y el comienzo de algo nuevo. Con el disco de rock, conseguimos lo agresivo, y con el álbum acústico ofrecimos una especie de mirada hacia el futuro, de las cosas que somos capaces de hacer y la dirección que podríamos tomar si lo quisiéramos" manifestó el cantante, Dave Grohl. Entre las canciones del mismo se encuentran: "Miracle", "Friend of a friend", "Best of you", "Resolve" y "DOA".



