La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Nutrición a Conciencia







Jorgelina Lizzoli inauguró una cuenta nutricional en Instagram y Facebook. "Es un espacio para brindar educación alimentaria con aval científico y así (los vecinos) puedan ser conscientes de sus elecciones y formas de alimentarse", detalla a La Auténtica Defensa y brinda recomendaciones. En esta situación excepcional que estamos viviendo es fundamental no dejarse llevar por nuestras emociones y seguir cuidando nuestros hábitos de alimentación haciendo que se conviertan en una rutina saludable. La Auténtica Defensa dialogó con Jorgelina Lizzoli (23) una joven de nuestra ciudad flamante Licenciada en Nutrición en el Instituto Universitario CEMIC quien asegura "la realidad es que previo al COVID – 19 ya estábamos frente a una pandemia que es la del sobrepeso y obesidad" y remarca que "más allá de esta situación de cuarentena tan particular que estamos viviendo, no debemos dejar de lado nuestra salud y para ello es importante llevar a cabo una buena nutrición, basada en una alimentación adecuada y equilibrada combinada con ejercicio físico regular". Una adecuada nutrición es esencial para la salud, particularmente cuando el sistema inmune necesita defenderse. Con el fin de guiar y aportar un granito de arena a la comunidad Jorgelina creó "Nutrición a Consciencia", una cuenta nutricional, "un espacio para brindar educación alimentaria nutricional con aval científico y así (los vecinos) puedan ser conscientes de sus elecciones y formas de alimentarse". En referencia al nombre de la cuenta detalla que "una persona consciente es aquella que piensa y actúa con conocimiento". Considera interesante visibilizar información y tips nutricionales, artículos de interés, derribar mitos, recetas y mucho más… "Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a seguir la cuenta en Facebook e Instagram nutricionaconsciencia. Actualmente Jorgelina sigue formándome como profesional y es por eso que está realizando un Posgrado en Alimentación Vegetariana/Vegana y una Diplomatura en Nutrición Digesto-Absortiva ya que, el día de mañana, le gustaría especializarse en todo lo que es gastro y población Celíaca/Vegetariana. "Mi objetivo como nutricionista es fomentar hábitos saludables ya que está demostrado que estos duran a lo largo de toda la vida. Y que, por el contrario, las dietas restrictivas generan cambios a corto plazo, pero no son sostenibles en el tiempo y hasta incluso pueden provocar el famoso "efecto rebote", que es una ganancia de peso en muchos casos mayor a la inicial del tratamiento, causado básicamente por no haber realizado un cambio en la alimentación de forma progresiva" expresa Lizzoli. Terminando la charla la joven comparte una frase de Hipócrates: "Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento". "Me acompañó desde que me diagnosticaron Celiaquía, pero aplica para todos. En mi caso, la alimentación libre de gluten = medicina = salud. Seamos conscientes de nuestra alimentación ya que cumple un rol fundamental en nuestra salud; y la misma puede tener un efecto positivo o negativo, dependiendo de nuestra selección de alimentos". NEW LIFE GLUTEN FREE Los papás de Jorgelina son los dueños del mini-market, ubicado en la calle Colón 949, de nuestra ciudad, allí los vecinos pueden comprar y proveerse de alimentos seguros libres de gluten. RECOMENDACIONES - Organización: hacer un listado de compras para hacer más rápido, no olvidar nada que necesites y asegurarte de comprar alimentos saludables. - Consumir agua: 8 vasos o 2 litros diarios. - Fomentar la ingesta de frutas y verduras en el hogar: unos tips para facilitar este ítem es colocar la frutera sobre la mesa y stockearte de verduras cortadas y listas para el consumo en el freezer. - Realizar actividad física de forma regular: esto ayuda particularmente a disminuir la ansiedad, mantenernos activo y disminuir el sedentarismo. En internet hay infinidad de entrenamientos disponibles para realizar dentro del hogar, o si se tiene patio entrenar al aire libre. O mismo, si ya realizabas actividad física previo a la cuarentena, muchos de los entrenadores físicos están brindando las clases online. - Mantener una mente activa: realizar actividades que ejerciten nuestro cerebro como, por ejemplo: un curso online. - Cocinar: es una forma de disminuir la ingesta de ultra procesados, es un buen plan para pasar tiempo en familia, y hasta incluso más económico que comprar comidas ya elaboradas.



Jorgelina Lizzoli







Nutrición a Conciencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar