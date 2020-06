La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 NotiCMR:

Melanoma; el cáncer de piel más agresivo

Por Dra. Manuela Palao













Manuela Palao

El pasado 23 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Melanoma. Es por esto que desde el servicio de dermatología de CMR queremos aprovechar esta oportunidad para concientizar sobre cómo prevenir este tipo de cáncer. El Melanoma se desarrolla desde un tipo de célula que encontramos en la piel llamada melanocito, quien es la responsable de producir un pigmento llamado melanina, que le da su color a la piel. Las causas de éste tipo de cáncer incluyen factores hereditarios (antecedentes de melanoma en la familia), inmunológicos, poseer piel blanca, poseer muchos lunares y la exposición a los rayos solares (UV). El Melanoma se origina cuando estas células (los melanocitos) comienzan a crecer de manera descontrolada. A diferencia de las células normales, las células cancerígenas no mueren y comienzan a invadir el cuerpo. Conociendo ahora que es el melanoma: ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Aprender a auto chequear nuestros lunares con el método ABCDE. Un lunar puede considerarse sospechoso si cumple con uno o más de estos criterios. Asimetría, Bordes irregulares, más de un Color, Diámetro mayor a 6mm, Evolución o cambios en el lunar. Recordar practicar un comportamiento saludable bajo el sol: Quedarse a la sombra de 11 am a 3 pm. Usar anteojos de sol y gorros con protección UV. Usar protector solar factor 50 o más (aún cuando esté nublado). Colocar la cantidad equivalente a una pelota de golf, renovar cada dos horas y no olvidar proteger orejas y nariz. Pero... ¿qué hacemos si aún cuidándonos encontramos uno o más lunares sospechosos en nuestra piel? Este sería el momento adecuado para recurrir a nuestro dermatólogo o dermatóloga de cabecera para que él o ella realicen un examen de dicho lunar bajo un microscopio especial llamado DERMATOSCOPIO. Algunas palabras sobre DIAR-D (Diagnóstico por imágenes de alta resolución en dermatología). Cuando un paciente tiene demasiados lunares sospechosos para controlar, se recurre a ésta técnica que consiste en la observación de las capas y estructuras de la piel con un dermatoscopio digital. Las imágenes se almacenan en un sistema informático y luego son estudiadas con detenimiento. Cuando sea necesario, los médicos decidirán la cirugía de la lesión sospechosa o seguirán la evolución de las lesiones comparando las imágenes almacenadas en el tiempo. En CMR contamos con dicha tecnología para ofrecer a nuestros pacientes. A recordar… Chequeá temprano y chequeá frecuentemente! Dra. Manuela Palao - Dermatóloga de Centro Médico Rawson

