¿Preparados para el Corpus Christi?

La fiesta de Corpus Christi tiene como propósito la meditación sobre el sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. Eso es, celebramos la fiesta para profundizar nuestro aprecio de la Eucaristía. Por más de dos meses no hemos podido recibir el sacramento debido al confinamiento. Tuvimos que hacer la comunión espiritual. ¿Cómo nos resultó la experiencia? ... A lo mejor, no fue tan satisfactoria como recibiendo la hostia en la misa. Reflexionemos sobre los elementos de la fiesta de Corpus Christi para mejorar la experiencia de la comunión. Sea la comunión espiritual o la comunión sacramental, deberíamos querer recibirla con mayor aprecio. Hoy tenemos la oportunidad para contemplar la vida de otra manera al momento de entrar de nuevo en el templo y al venerar al Santísimo. Por la veneración nos damos cuenta de lo que significa Jesús: Es el gozo de estar con aquellos que nos aman y que amamos. Así es que transitando esta nueva etapa nos empezamos de reconocer al uno y al otro no sólo como conciudadanos sino como miembros de la misma iglesia, de la familia de Dios. Claudio Valerio / ©Valerius / valerius@fibertel.com.ar



